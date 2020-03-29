【新冠肺炎．動物之森】英國九歲女因疫情禁足　Game內慶生一樣得

英國因為新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情升溫，使首相強生宣佈實行長達三週的禁足令，禁止人們出外活動，禁止人們交流。但同時在英國首周熱賣的《集合啦！動物森友會》（動物之森）卻幫助到了一個九歲女孩能夠過一個不一樣的生日派對。

SIE Worldwide Studios 倫敦分部的製作人 Alexia Christofi 在推特上分享，她女兒 Sophia 正要過九歲生日，但因為封鎖令而無法她的好友們見面。作為母親的 Christofi 依然想替女兒慶生，在 3 月 24 日 Sophia 生日當天，他在推特發出訊息：「今天是 Sophia 九歲生日，但顯然她不得不取消聚會而且看不到朋友，大家可以在《集合啦！動物森友會》發送一些生日賀信嗎？她是熱情的動森粉絲，一定會喜歡的！」並且放上了 Sophia 的 NS ID。

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結果在那一天，有一群人透過《集合啦！動物森友會》搭乘 DAL 渡渡鳥專機直接登上了 Sophia 的島，並且用「我的設計」製作了生日賀圖「Sophia 生日快樂！」九歲的 Sophia 看到這個景象相當開心，這些訪客並非是 Sophia 的真正同齡朋友，而是來自於 Alexia Christofi 的同事們。

新冠肺炎的疫情尚未停止，人們無法出門聯繫彼此，但在《集合啦！動物森友會》中已經成為另類替代交流的方式，透過網路連線可以最多八個島民一同在島上聚會，先前也有玩家以此進行婚禮，讓網路連線遊戲在此時成為保持聯繫的最好方式之一。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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