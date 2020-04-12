FF7 remake Playarts改 古蘭特 ver.2登場 艾莉絲 蒂法 新作公開

Playarts改宣布《Final Fantasy VII remake》主角古蘭特（Cloud Strife）跟機槍手大隻佬巴雷特（Barret Wallace）的version 2 改版推出。

古蘭特、巴雷特兩款角色的舊版Playarts改 figure，在amazon炒價高達40000日圓以上。

古蘭特更靚仔．巴雷特可除太陽眼鏡

現在不單可正價購入，兩款頭雕均以最update 3D model 重新精製，古蘭特表情更精準，眼部、耳環上色細節提升。巴雷特version 2 的「黑超」改用透明膠並獨立分件（可脫下），另附拿著眼鏡的手型。（各16,280日圓：古蘭特7月發售／巴雷特8月發售）

FF7 remake Playarts改 古蘭特（7月發售） ver.2 巴雷特 ver.2（8月發售）各16,280日圓

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賣花女艾莉絲多配件．蒂法縮胸但美顏

Playarts改《FF7R》系列亦同步公開「賣花女艾莉絲」（Aerith Gainsborough）及「蒂法」（Tifa Lockhart）兩款新作。Tifa 雖然縮了胸，但頭雕比炒上4萬的《Advent Children》版Tifa 可動人型更精美，至於賣花女則有大量小配件及閉目祈禱表情頭雕替換，玩法夠多。（各16,280日圓：蒂法10月發售／艾莉絲11月發售）

FF7 remake Playarts改，蒂法10月發售／艾莉絲11月發售。（各16,280日圓）

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4款FF7 remake Playarts改 figure，現時香港不少玩具店都已收訂，約＄950／隻