《Final Fantasy VII Remake》東京晴空塔重現米德加影片限時公開

由 Square Enix 所推出的《Final Fantasy VII Remake》，自 4 月起在 PS4 主機上推出以來，彷彿 3D 動畫般的劇情故事演出，充滿魅力的人物角色，與豐富的動作戰鬥等要素，還有壯闊真實的米德加都市，想必都讓許多玩家們印象深刻吧！

當初為慶祝七代重製版的上市，Square Enix 曾與日本晴空塔共同合作，在 Skytree Round Theater 晴空塔環景劇院限定公開特別合作活動「Skytree in Midgar Final Fantasy VII Remake」影像，讓玩家們可以透過晴空塔環景劇院充滿魄力的投影演出空間，來欣賞包括《FFVII》系列作品與這次七代重製版包含登場人物、場景、事件劇情畫面等各種壯闊的原創影像與音響演出。

▼▼▼《FF7R》在晴空塔播起來了▼▼▼

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如今，為了讓沒有機會親臨現場欣賞這個特別合作影像的粉絲們，也可以感受這段特別影像的魅力，官方宣布自即日起到日本時間 6 月 1 日 11:00 為止，在東京晴空塔官方 YouTube 頻道上限期公開這段影像，讓沒辦法親臨現場的粉絲們，也可以藉此來欣賞確認這段影像的內容與魅力，喜歡七代重製版的粉絲們，不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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