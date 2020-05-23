作家沉迷《動物森友會》出版社奇招催稿 呢招對冨樫義博有冇用？

《動物森友會》（動物之森）席捲全台，就連故宮都跟上熱潮，準備將翠玉白菜、肉形石等國寶級館藏線上分享！而這股熱潮席捲到出版業，反而造成一股災情。出版社大塊文化昨（19）日在粉絲團分享「動物森友會上市，台灣出版界面臨內容寒冬」主題相簿，告訴你動森是如何打擊出版業！

開頭就直接闡明，下半年要出書的作者群已經沉迷在無人島不可自拔，摸妹妹的、賣菜的、找 DIY 方程式的，稿子什麼的早就遺忘到某個角落去了。這情景讓人想起日本人氣漫畫《HUNTER×HUNTER》作者冨樫義博也是沉迷遊戲，經常性休刊的傳奇。想到這不禁讓人瑟瑟發抖，看來要使點強硬的手段了！

下半年要出書的作者群已經沉迷在無人島不可自拔（Facebook@LocusPublishingCompany)

好在編輯們也不是省油的，這麼喜歡動森是吧？那就利用貓頭鷹妹妹、高額菜價來引誘作者們上鉤，接著就是監禁起來寫稿啦！雖然幻想是非常理想的，但現實往往更殘酷，相比還能利用遊戲來找到作者，更多作者是不知道躲去哪個角落，完全消失無蹤聯繫不上的。

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就算聯繫上作者了，稿件也不是那麼容易就可以取得的。作者的反抗理由千奇百怪，生病的、家中出事的、電腦壞掉的……各種奇葩的理由只有你想不到，沒有他說不出口的！但恆古不變的大魔王就是沒靈感，畢竟靈感就像愛情一樣，強求不來的！

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