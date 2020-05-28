《The Last of Us 2》最新實機遊玩畫面公開　艾莉戰鬥手段多變

《最後生還者 2》（The Last of Us Part II）於28日推出以本作最新情報畫面為主題的「State of Play」，由 Naughty Dog 副總裁、《最後生還者》系列遊戲總監「Neil Druckmann」展示從未揭露的實機遊玩畫面。

節目中揭露了在《最後生還者》的 5 年後，艾莉和喬爾定居在懷俄明州的傑克遜市，進入相對平靜的生活，但是在傑克遜市遭受一場「創傷性」事件後，為了維護她所堅持的正義並尋求終結，艾莉踏上了一場殘酷的旅程。逐一追捕肇事者的同時，她也要面對身體承受的極大傷害，以及內心的波瀾起伏。

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遊戲主戰場在西雅圖以及週邊區域，這裡不同於一代的波士頓，是發生內戰的隔離區。遊戲採用開放區域關卡設計，玩家可以自由選擇探索目標遭遇不同支線事件，以及選擇清除對手陣營的攻略順序來完成目標。

艾莉在此將會遇到 WLF （華盛頓解放陣線）以及宗教狂熱份子（Scars）作為主要的倖存者人類對手，但是也有遠超過一代的尋聲者、追逐者的強大感染者登場，有著接觸就會爆炸的、或者是隱身的感染者。

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與一代相同，本次「聆聽」系統依然是戰鬥時相當重要的機制，可以聽取敵人方位，但敵人也會配備警犬來找尋艾莉蹤跡。透過取得訓練手冊，艾莉還可以利用收集來的資源製作消音器、特殊弓箭、或者是加強近戰武器的改裝，使其成為更有殺傷力武器。而艾莉的近身戰鬥也多了閃避的方式，讓玩家在適當的時機閃躲並且反殺敵人。

展示中更可以看到艾莉相當純熟的接近敵人割喉奪命，或者是挾持敵人作為人質盾牌使對方遲疑出手的種種殺法變化，在最後的實機影片中還能看到艾莉可以潛水游泳進入不同區域，而且還秀了一段玩 PSVita 的敵方角色被殺害的過程，甚至可以聽到來自於 Vita 遊戲機的聲音。

《最後生還者 2》（The Last of Us Part II）將於 6 月 19 日發售，玩家將可以探究在前作結尾重大事件的五年後，殘破不堪的美國疆土上，屬於艾莉個人的終結之旅。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】