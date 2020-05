《The Last of Us 2》最新實機遊玩畫面公開　艾莉戰鬥手段多變

《最後生還者 2》(The Last of Us Part II)於28日推出以本作最新情報畫面為主題的「State of Play」,由 Naughty Dog 副總裁、《最後生還者》系列遊戲總監「Neil Druckmann」展示從未揭露的實機遊玩畫面。

節目中揭露了在《最後生還者》的 5 年後,艾莉和喬爾定居在懷俄明州的傑克遜市,進入相對平靜的生活,但是在傑克遜市遭受一場「創傷性」事件後,為了維護她所堅持的正義並尋求終結,艾莉踏上了一場殘酷的旅程。逐一追捕肇事者的同時,她也要面對身體承受的極大傷害,以及內心的波瀾起伏。

遊戲主戰場在西雅圖以及週邊區域,這裡不同於一代的波士頓,是發生內戰的隔離區。遊戲採用開放區域關卡設計,玩家可以自由選擇探索目標遭遇不同支線事件,以及選擇清除對手陣營的攻略順序來完成目標。

艾莉在此將會遇到 WLF (華盛頓解放陣線)以及宗教狂熱份子(Scars)作為主要的倖存者人類對手,但是也有遠超過一代的尋聲者、追逐者的強大感染者登場,有著接觸就會爆炸的、或者是隱身的感染者。

與一代相同,本次「聆聽」系統依然是戰鬥時相當重要的機制,可以聽取敵人方位,但敵人也會配備警犬來找尋艾莉蹤跡。透過取得訓練手冊,艾莉還可以利用收集來的資源製作消音器、特殊弓箭、或者是加強近戰武器的改裝,使其成為更有殺傷力武器。而艾莉的近身戰鬥也多了閃避的方式,讓玩家在適當的時機閃躲並且反殺敵人。

展示中更可以看到艾莉相當純熟的接近敵人割喉奪命,或者是挾持敵人作為人質盾牌使對方遲疑出手的種種殺法變化,在最後的實機影片中還能看到艾莉可以潛水游泳進入不同區域,而且還秀了一段玩 PSVita 的敵方角色被殺害的過程,甚至可以聽到來自於 Vita 遊戲機的聲音。

《最後生還者 2》(The Last of Us Part II)將於 6 月 19 日發售,玩家將可以探究在前作結尾重大事件的五年後,殘破不堪的美國疆土上,屬於艾莉個人的終結之旅。

