日本 世嘉 SEGA 公開Game Gear Micro超迷你掌心尺寸遊戲機，縮尺重現30年前1990年生產的彩色屏幕手提遊戲機SEGA Game Gear。早前盛傳6月4日世嘉會公布被microsoft收購的震撼消息……如今消息公開了，也真的關「micro」事，但就沒有soft😆

6月3日是日本遊戲老字號SEGA世嘉的60大壽正日！世嘉在日本官網刊登了60周年紀念宣傳角色「世嘉四郎」及CEO里見治紀之對談訪問，當中公開了Game Gear Micro情報！全套SEGA Game Gear Micro 其分為「黑藍黃紅」4色版本（當年其實還有白／灰版主機），各自收錄4款不同的遊戲，風格亦各有不同。（推出日期為2020年10月6日，各4980日圓。）

全4種機身顏色 2020年10月6日發售(各4980日圓)

↓↓↓4色主機收錄作品一覽（點圖放大睇）↓↓↓

+ 35 + 34 + 33

在日本Amazon（訂購連結）、樂天（訂購連結）預約齊4色主機，再送可以裝在主機上的放大鏡Big Window Micro，同樣是懷刻自30年前的GG配件。

世嘉日本SEGA Store Game Gear Micro DX 限定set

世嘉日本SEGA Store 更有DX限定set發售（訂購連結），包16個遊戲帶盒型金屬章、A5 folder、放大鏡，模擬原版Game Gear 包裝禮盒。（27255日圓連未稅／不寄香港要找集運公司／香港暫未知是否有行貨）

↓↓最期待但未收錄在GAME GEAR micro的必玩名作↓↓

+ 4 + 3 + 2

換句話說，所謂震撼全球的革命性公布，被吹噓到是「微軟收購SEGA」的驚人消息，就是這台迷你掌機啦。(SEGA 60周年網頁) (Gamegear Micro專頁)

↓↓↓大量外媒報導SEGA被微軟收購的消息↓↓↓

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↓↓↓世嘉將於Xbox Series X推出《人中之龍》↓↓↓

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