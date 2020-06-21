今年至今因為疫情關係讓大家待在家的時間多了不少，也讓大家接觸遊戲的機會多了很多，除了 PC 還有家用主機的遊戲之外，手機遊戲則會是大家不離身的好選擇！而手機遊戲百百種，剛好最近動漫改編遊戲當紅，這回編輯就來推薦 2020 今年不能錯過的「5 款動漫手遊」，絕對讓你熱血沸騰起來！ 文：Lorry Liao（GQ Taiwan）

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1.《一拳超人：最強之男》

《一拳超人：最強之男》早在去年遊戲預告推出時就造成不少討論熱潮，於今年初登場至今人氣一直保持步錯的水準，除了可以與主角埼玉組隊之外，遊戲也不斷祭出新角色，聯手他們來共同突破災害與惡名昭彰的怪人們，如果還沒跟上的朋友趕緊下載來玩玩，千萬不要錯過了！

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2. 《灌籃高手 SLAM DUNK》

大家最愛的動漫之一《灌籃高手》（男兒當入樽），不但陪伴我們長大，更是青春年華的最佳代名詞，而近日官方就出了手機遊戲版本已經正式上線！知名角色如湘北、陵南、翔陽與海南，一位也沒有少。官方還找來原版聲優做配音，加入卡牌與實時競技系統，開放多人遊玩與排位賽模式，還原程度滿分！有在 follow 的朋友應該有發現最近大家都在玩，還沒跟上的趕緊下載來一探究竟。

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3. 《獵人 HUNTER x HUNTER》：預計於今年上市，已開放事前預約

遊戲故事背景的基礎是來自 2011 年的動畫《HUNTER X HUNTER》，玩家是以自創的角色加入時空，跟大家熟知的動畫角色麼一起在獵人的世界中冒險。目前遊戲已經開放事前預約，有興趣的朋友趕緊到網站加入，但最後還是要說一句，冨樫義博是要不要繼續畫阿？！

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4. 《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》：預計於今年上市，日期未定

《鬼滅之刃》的爆紅想必大家都有目共睹，早在 2016 年 11 月就已經在《週刊少年 Jump》連載的漫畫因為動畫化之後一炮而紅，畢竟動畫的畫面表現的熱血動作感到配樂都相當吸引人，這回官方宣佈會在今年 2020 推出名為《鬼滅之刃：血風劍戟 Royale》的手機遊戲，根據網上流出的宣傳圖以及資料看來，可能類似於《黎明死線》或是《第五人格》的遊戲類型，有興趣的朋友可以至官網查看更多。

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5. 《Re：從零開始的異世界生活 - INFINITY》：已於 2020 年 1 月 14 日上線

此款手遊戲是由知名動畫《Re：從零開始的異世界生活》正版授權來開發的，也因此能還原了動畫角色、場景以及經典劇情，而重點是也邀請到動畫原班人馬，厲害聲優們為原作中的人物錄製配音，算是十分粉絲向的動畫正版授權的作品，如果你是《Re：從零開始的異世界生活》的粉絲，那麼你就更沒有理由錯過！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：熱血沸騰！編輯推薦 2020 一定要玩的高人氣「5 款動漫手遊」！】