Ubi英雄傳 Ubisoft Heroes Q版公仔預購始動 賤兔爆笑扮特工

【Ubisoft Heroes Q版公仔】歐美地區經常見到 Ubisoft 旗下作品角色的「Ubisoft 英雄公仔」Q 版公仔，不過一直都要靠歐美平衡進口 / 網購集運送港，現在終於可以在香港買到！Ubisoft官方正式引入 Ubisoft 英雄公仔 （Ubisoft Heroes）系列網上發售。

▼▼ Ubisoft Heroes 第一彈【點圖放大】▼▼

Ubisoft Heroes Q版公仔系列，靈感來自《虹彩六號》（Rainbow SIX：Siege）的「SIX Collection」10cm公仔系列，將Rainbow SIX中眾多角色轉換成Ubisoft大作中角色，製作10cm Q版造型推出，首波Ubisoft Heroes 英雄公仔會有4款，包括《刺客教條》埃齊歐（Ezio）、《極地戰嚎 3》（Far Cry 3）范斯．蒙特奈葛（Vaas Montenegro ）及《火線獵殺：絕境》（Ghost Recon Breakpoint）中魅影小隊隊長牧羊人（Nomad）；當中的第四款或會成為機迷必搶的款式！

Ubisoft Heroes 第一彈最特別，賤兔扮成《Splinter Cell》系列的Sam Fisher，憂鬱眼神但手持馬桶吸盤槍，非常惹笑！【Ubisoft】

最後一款就是Ubisoft超猛角色「賤兔」（Rabbids），這次扮演Tom Clancy小說改編作品《縱橫諜海》（Tom Clancy's Splinter Cell）中的中情局特工山姆．費雪（Sam Fisher），非常搞笑的造型絕對是必搶item！

Ubisoft Store 訂購一套4款，追加限定版 Ezio淺藍「鷹眼版」公仔 【Ubisoft】

Ubisoft Heroes Q版公仔系列香港版將於2020年8月28日正式發售，即日起開放預購，每款約HK$168，或以HK$504 任選2款+ 限定版 Ezio淺藍「鷹眼版」公仔，全套售價約HK$604。

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