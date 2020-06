《The Last of Us Part II》最後生還者2繼早前在英國錄得銷售速度破《Uncharted 4》,以及全球售出400萬隻之後,二週便傳來急速下滑的消息:

英國媒體 Game Industry 報告《TLOU 2》的第二週銷量情況,比起第一週大跌80%之多,但仍然居於英國遊戲銷量榜首。英媒指出跌幅這麼多也並非罕見,尤其是首週銷量太過凌厲的遊戲。他亦指《Uncharted 4》都是首週大賣,然後在第二週跌幅78%,不過以上數字只反映實體版本。《Uncharted 4》的下載版銷量有持續上升,在未有《TLOU 2》下載版銷售量下,兩者難直接比較。

值得留意的是遊戲推出後,也連帶《The Last of Us: Remastered》首作的銷售大幅提升,升幅達82%打入TOP10銷量的第九位。可能不少玩家玩完2後感壓抑,需要重新回味第一集來解解毒。順帶一提TOP10銷量第二位的是2016年(英文版)3DS的JRPG《Bravely Second: End Layer》,原因是清倉大減價至 £2.49 約港幣 $23。

