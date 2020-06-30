【最後生還者2】英銷量第2週激減80% 前作激增82%打入10大

遊戲動漫
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《The Last of Us Part II》最後生還者2繼早前在英國錄得銷售速度破《Uncharted 4》，以及全球售出400萬隻之後，二週便傳來急速下滑的消息：

英國媒體 Game Industry 報告《TLOU 2》的第二週銷量情況，比起第一週大跌80%之多，但仍然居於英國遊戲銷量榜首。英媒指出跌幅這麼多也並非罕見，尤其是首週銷量太過凌厲的遊戲。他亦指《Uncharted 4》都是首週大賣，然後在第二週跌幅78%，不過以上數字只反映實體版本。《Uncharted 4》的下載版銷量有持續上升，在未有《TLOU 2》下載版銷售量下，兩者難直接比較。

值得留意的是遊戲推出後，也連帶《The Last of Us: Remastered》首作的銷售大幅提升，升幅達82%打入TOP10銷量的第九位。可能不少玩家玩完2後感壓抑，需要重新回味第一集來解解毒。順帶一提TOP10銷量第二位的是2016年（英文版）3DS的JRPG《Bravely Second: End Layer》，原因是清倉大減價至 £2.49 約港幣 $23。

The Last of Us 2 最後生還者2 圖集：

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