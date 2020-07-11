PS4《Ghost of Tsushima》推出在即　巨型逼真開放世界供玩家探索

開發《惡名昭彰》（inFAMOUS）系列的 Sucker Punch 工作室全新原創作品《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）將在 7 月 16 日推出。在這款以元日戰爭時代為背景的遊戲中，玩家將會扮演一位名為境井仁的武士，在對馬島上對抗侵略家園的蒙古軍隊。

隨著上市日期的接近，Sucker Punch 也陸陸續續向玩家們揭露了更多與《對馬戰鬼》有關的細節，像是遊玩機制、地圖和戰鬥系統等資訊。除此之外，Sucker Punch 也承諾將會在《對馬戰鬼》中帶來他們到目前為止最龐大的開放世界地圖，然而，這座「對馬島」地圖的大小當然不是遊戲最大的重點，而是地圖內容的豐富程度，是否有足夠的誘因讓玩家願意探索每一個角落。而目前看來，Sucker Punch 表示下了非常大的工夫。

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根據 PlayStation 官方部落格的最新文章，《對馬戰鬼》的地圖一共會分成三個大型區域，整張地圖也有著 40 種獨特的「生態群系」，分別為森林、沼澤、雪山等，玩家在這些區域中都會遇到不同的生物。Sucker Punch 希望能在每個生態群系中都能為玩家帶來不同的感受，這些區域在色調或能夠找到的植物落葉等細節都會有著不同一些不同。而在整張地圖的 40 個生態群系中，也分布著上百個景點供玩家探索。

Sucker Punch 表示沒有打算要以 1 比 1 的大小完整呈現出整座對馬島，但玩家們仍然能夠在《對馬戰鬼》中找到許多來自真實歷史的景點，或是看到一些啟發自日本本土風格的設計。當然還有場景設計師為遊戲中的自然場景以及人類聚落之間所帶來的鮮明對比。

「《對馬戰鬼》的遊戲世界是基於兩大主體，那就是『自然美景』以及『人造建物』。在玩家探索這個世界的過程中，可能會穿過了一整排的鳥居來到一座廢棄的神社，或是發現敵方陣營的堡壘，並且展開襲擊，或是在水邊找到一間廢棄的釣魚小屋。」Sucker Punch 提到「對馬島上有著過百個這樣的地點，讓玩家能夠自由探索並找出隱藏的獎勵。在不同的區域或是地點之中，都有著各自獨特的風格。舉例來說，在赤島的治癒小鎮就坐落於低窪的濕地。這座村莊到處都長滿了青苔，地上也環繞著裊裊迷霧，而村子裡的大鐘附近則香火鼎盛，在四周也能夠聽到蛙鳴。這裡真的充滿了一種謎樣的美感。」

此外 Sucker Punch 也在文章中分享了一些《對馬戰鬼》地圖打造的幕後祕辛：「多年下來，我們致力於打造這座對馬島的過程中，面對了許許多多的挑戰，其中一個最大的挑戰就是比例問題。身為我們到目前為止打造過最大的一張遊戲地圖，想像如果我們必須要純手工放置每一根雜草的話會怎樣？如果之後又需要改變草的種類該怎麼辦？可能根本就做不完，所以我們打造了一個程式化工具，以驚人的速度打造出這個龐大的世界，同時也保留著一定的彈性，方便我們日後作修改。這些工具讓我們在藝術上能夠帶來更多創意與表達方式。」《對馬戰鬼》將於 7 月 17 日在 PS4 平台上獨家發行。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】