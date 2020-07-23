Hot Toys網店ironman＼星戰5款必搶　逾30款figure新品實物率先睇

HOT TOYS 開設網店 ehottoys.com，推出限定Iron man、Tony Stark、《神奇女俠1984》、《星球大戰》Anakin Skywalker、《死侍2》Cable 等5款原定在動漫節開訂的12吋figure！ 《香港01》科技玩物記者到Hot Toys總店，率先直擊這5款限定作品以及其餘合共30多款未公開新品！

HOT TOYS 的iron man、星球大戰12吋figure，每年在動漫節都掀起排隊熱潮，信眾無視38度高溫、晨早7點就開始排隊訂心愛公仔。今年ACGHK因疫情延期，HOT TOYS順勢開設網店，將5款「Hot Toys Sumer Showcase 2020」新作figure於網上開訂，不過聽講入網店都要排一個鐘……

我們早已在記招中拍攝了5款「eshop 5寶」的多角度實物照，並加上短評給大家參考（鍾世傑 攝）

由於ACGHK延期，近30款原定於動漫節實物首次曝光的新作都無機會跟大家見面（它們馬上就會運到外國，連Hot Toys專門店都看不到）好在我們已為你拍下大量實物圖片，還有5款網店限定新作的實物照及點評，睇完先訂，不怕入到HT網店花多眼亂👇👇👇

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Sumer Showcase 2020 商品訂購日期：即日至2020年7月31日（商品訂購額滿即止，不作另行通知。）

網址：www.ehottoys.com

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