風靡全球的動作遊戲《Dark Souls》黑暗靈魂系列、《Bloodborne》血源詛咒雖然已推出數年，但直到今時今日仍然有很多活躍玩家、Streamer直播以及熱心玩家製作相關影片；今次就介紹一下外國神人「ymfah」製作的Soulsborne影片。

外國Content Creator「ymfah」主攻Dark Souls、Bloodborne的遊戲影片，在YouTube上有接近60萬人訂閱。黑暗靈魂系列以玩法多元化見稱，有大量種類不同的武器及魔法選擇，而這位ymfah則是專攻極限或邪道玩法，除了基本的1LV通關方法之外，更有趣的是他經常研究一些奇怪的玩法，例如純道具過關，甚至有自身完全不攻擊、單靠召喚出來助戰的NPC來爆機等等。

按圖放大ymfah的各種極限玩法👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

而除了奇特的玩法外，ymfah也以影片編輯技巧見長，有著獨特的「meme montage」：影片中幾乎不會出現他的聲音，僅以字幕、製圖配上背景音樂來呈現影片內容。但在他生動的剪片技巧和出色的選曲品味之下，令他的影片單是觀賞性已十分出眾，就算只是略懂Dark Souls、Bloodborne的玩家，以至是單純賞聽音樂也可以看得十分盡興。

按圖放大ymfah的有趣剪接👇👇👇

+ 3 + 2

除了Dark Souls、Bloodborne之外，ymfah也有製作上古卷軸及Fallout的影片，當然也同樣是主打極限玩法，例如「如何不使用魔法來通過魔法學院的試煉」等等。如有興趣觀看他的影片，可到此YouTube頻道觀看。

同場加映：12款80、90後無玩過都一定聽過小遊戲👇👇👇

今時今日打機有PS4、Switch、手遊Game等多種不同選擇；但換了十多二十年前，遊戲主機、科技和網路都未如現今普及，很多人當年都是玩網上的Flash Game！即睇當年經典網上小遊戲👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

完整內容請見全文：經典Flash Game《人生Owata大冒險》出續作！回味13個經典小遊戲