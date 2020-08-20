NETFLIX 新作《爆機年代 HIGH SCORE》紀錄片，走訪美國日本遊戲界名人，由70年代雅達利ATARI，陪你一直打到超任推出！內容涉及不少遊戲界歷史小秘聞。

片中有大量任天堂宮本茂舊FOOTAGE！（《爆機年代 HIGH SCORE》截圖）

👇激罕！宮本茂年輕時開發《超級瑪利歐兄弟》舊相片👇

６集節目除了很多極罕舊片，神作《UO》、《DOOM》製作人出鏡，更有大量任天堂宮本茂舊FOOTAGE！此外，更有好多遊戲界秘聞真相：超音鼠本來是另一種動物😱！《星之卡比》及《STAR FOX 星際火狐》背後原型又是甚麼😱？

👇😱《爆機年代 HIGH SCORE》爆20個極秘真相😱👇

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《男兒當入樽》安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。送上另外１０句動漫勵志對白：

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