《SAO》歌手藍井艾露係重度打機迷　自選14款最愛game 非常重口味

藍井艾露（藍井エイル）連唱《アイリス》及《I will...》兩首《刀劍神域 Alicization – War of Underworld》ED片尾曲，YouTube上首次公開主唱+歌詞名作《 IGNITE》的新編曲版，一星期147萬人次觀看，人氣又再度回升。

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《i will...》 Anime版封面新插畫，有看大結局好難不買，i will 邊聽邊cry。

🎮但你知否井艾露其實是個知名的遊戲迷！🎮

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👍藍井艾露自選14隻「重口味．真機迷」最愛遊戲名單👍

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😱同場加映：《銀魂》橋本環奈《狂賭之淵》濱邊美波 兩女神推介15大必睇漫畫

《銀魂》橋本環奈，《狂賭之淵》濱邊美波，前後腳在Twitter及上電視分享共15部個人推介／收藏漫畫作品！

想知兩位美少女全15本心水漫畫名單，請點擊連結：《銀魂》橋本環奈《狂賭之淵》濱邊美波 兩女神推介15大必睇漫畫

場加映：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色😱

藝人孫慧雪(Snow Suen)在fb出po問意見：「你最想我cos邊個？」過百網民秒回，即睇10個最多人揀cosplay女角！

想睇完全版（請點擊連結）：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色

😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱