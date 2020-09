【PS5發布會】9月17日凌晨舉行的PS5發布會內容相當豐富,最重要的是已公布了售價、發售日以及首發遊戲陣容,以下為發布會懶人包。

PS5 香港區行貨鐵定11月19日發售,9月18日就開始預訂,可以選擇網上預約,或到有代理認證的零售點「PlayStation Platinum Shops」(玩家俗稱「藍店」)排隊,看下文教你預訂方法!!

PS5香港區主機/配件售價、發售日及訂購方法

網上預訂

cslhttps://www.hkcsl.com/tc/playstation-standalone-product/

LOG-ONhttps://logon.com.hk/pages/ps5

Sony Storehttps://www.sony.com.hk/store/zh/

PS5售價、發售日

【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布 機背露面壓軸出 GOW

首發有咩Game玩?👇👇👇

惡魔靈魂Demon's Souls👇👇👇

PS5發布會|惡魔靈魂Demon's Souls重製Gameplay公開 首發有得玩

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales👇👇👇

【PS5 發布會】Spiderman黑人蜘蛛俠Gameplay 光追反射另有PS4版

PS5 PS Plus超抵增值服務 多款3A大作任下載任玩

【PS5發布會】PS5 PS Plus送18款大作 包括GOW/MHW/FF15/P5/BIO7

PS5發布會公布PS Plus將追加新服務「PlayStation Plus Collection」,只要有PS Plus會員就可在PS5任玩一堆《God of War》、《Bloodborne》等3A大作,在Plus會藉有效期間玩家都可隨時下載「PlayStation Plus Collection」內的任何遊戲。

按圖放大首批PS Plus Collection遊戲名單

其他PS5首發遊戲:

新公布PS5遊戲(推出日未定)

Final Fantasy XVI - Awakening(FF16)

FFXVI FF16 PS5獨佔!回歸王道中世紀劍與魔法幻想 FF14吉田P擔正

按圖放大FF16宣傳影片分析

God of War 2(暫稱)

Hogwarts Legacy

Five Nights at Freddy's Security Breach

重溫發布會影片



