MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略　招式解說及對應方法

【MHW ICEBORNE攻略】MHW ICEBORNE的最後一個免費大型更新終於推出，今次新增了不論人氣還是歷代難度都是最頂級的「黑龍」，而來到MHW的黑龍也依然威武，無疑是整個MHW中最難對付的魔物，相信不少人連通關都有困難。以下為黑龍的招式解說及對應方法

前置任務相關、任務整體流程請見另文👇👇👇

MHW ICEBOREN攻略：黑龍MHW最難任務攻略 打法流程重點及建議技能

黑龍的招式不算多，主要攻擊手段是火球、吐息以及頭鎚、火車、拍擊、揮尾等體技。要留意許多火球/吐息會在地上留下延時爆炸（和煌黑龍的十分相似），不過習慣之後（有迴避距離更佳）就不難閃避。當打熟了之後就會發現比起特效跨張的火球，黑龍的體技才是最麻煩的..,另外整場戰鬥中有很多特定血量發生大場面攻擊，使得整個任務很有電影感。

三連火球

先放兩下然後延時放第3下，發怒時有機會變成4連，有時也會連出幾次變成6連或N連火球。範圍不大不難閃，小心被狙擊或食藥時被補刀即可。

大火球

儲力（口部會有火焰）再向前方射出大火球，威力極高，火耐性太低時就算200血都會一擊秒殺。要注意發怒時出完大火球必定會再出一招空中飛撲，不是輸出機會。

延時爆炸吐息

往地面噴出延時爆炸的吐息，有多種pattern，包括噴腳底、噴左右腳邊、噴遠方橫排7、噴指定地點圓形等等。噴出來時地面有一大片紅色，但其實是沒有傷害或攻擊判定單純是障眼法，只有熾熱紅色、有裂紋般圖案的範圍才會爆炸。有迴避距離的話要閃避是十分簡單，見慣了就懂得避。

各種火焰放射

有垂直噴上天、邊前進或邊後退邊左右噴等，威力高但不難閃，而且全是上頭好機會。比較要小心是有一招噴自己腳底，不要打太high而被燒死。

橫掃噴火

先在空中垂直噴下來再橫掃，分左至右和右至左兩種，沒有迴避性能的話閃過不去，飛撲或是提早來到頭後面吧。同樣是可安全上頭的機會。

扇形噴火

貓車主因之一，向前方噴出大範圍扇形火焰，威力極高，就算200血50火抗被噴一至兩秒已會貓車。更煩是起手非常快，雖然出招前會有一個輕微的視角改變作提示，但是只得1至2秒來反應；本身已經很難閃時黑龍還要很喜歡用這招來追擊被吹飛/暈了的獵人，暫時感覺貓車率最高就是這一招。

迴避法最好當然是直接走去頭後面，但如果離黑龍較遠，就盡量向斜前跑（因為是扇形範圍，斜前走會比橫走更快離開範圍）。距離夠遠又有空間時，往後走也有機會逃出範圍（約2/3個場地的距離）。另外如果沒機會走出範圍但滿血，可以嘗試不停飛撲（一飛撲完就馬上不停狂按後跑+XX），用無敵時間來撐過去，如果隊友幫一兩下粉塵的話應該不會死。

還有就是場地中的兩三躉石柱可以擋住這個扇形火，如果實在跑不出範圍但見到旁邊有石柱就躲進去吧。

雖然是最危險的一招但是黑龍出招時會企定定，而且頭部同樣沒有判定可以上車，是大好輸出機會。但注意噴完後會在咀的前方留下一個延時爆炸，不要打太爽被炸到。

火車/蛇行火車

全身都有判定而且非常痛（1100防、200血都要被打6成），非常麻煩，只能先閃過再追上去。

巨霸號壓殺

貓車主因之一，黑龍先人立而起再撲往地面，被打中除了滿防都扣6成血之外更會強制屁股著地（就算穿不動裝衣或有減輕膽怯LV3都一樣會屁股著地），這時只要再被黑龍combo隨便一招就要貓車了。如果見到有隊友被壓到，就要馬上灑粉塵或者用滅龍石來打斷黑龍的動作來「救機」。

神龍擺尾（橫掃/拍擊）

貓車主因之一，有貼地橫掃尾和垂直拍尾兩種，有時也會拍完再橫掃。起手不快但是威力極高，滿防200血都會被打7~8成，而且範圍極大距離超長，不時會出現想走去黑龍背後食藥，結果被揮尾/拍尾打到貓車的慘劇。沒什麼特別對應方法只能自己多加小心。

要注意是揮尾的距離真的極長，差不多半個地圖都可以打到，絕對不能大意。

咬（頭鎚）

向前伸頭一咬，看似普通沒有威脅但其實暗藏殺機的一招，動作似緩實快，威力相當高而且判定範圍遠比想像中大（出招時不是只得頭部而是整個黑龍前方都有判定），經常會出現在腳底被黑龍的爆炸/火車打到正在食藥時，就被接一個頭鎚貓車的慘劇。

特殊拘束技

P3才會使出的招式，被打中的獵人會被拘束在黑龍胸部，不在馬上救出的話就會直接貓車。將黑龍打出硬直就可以救出獵人，使用滅龍石很簡單就能打停黑龍，因此盡量留一些滅龍石在P3來救人會較好（也可用來打斷超級大火球等極危險的招式）。

360度噴

同樣是P3才會使出的招式，扭頭向後火之後360度轉一圈，威力非常高也很難閃，遠的話直接飛撲，近的話可以飛翔爪夾住起始噴火另一邊的前腳就安全。

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