【漫畫界名廚】大家有看過美食漫畫《孤獨的美食家》、《深夜食堂》、《伙頭智多星》、《中華一番》嗎？日本網民近日就投票選出10大「想真正試食他製作的料理」漫畫廚神！想不到大家最熟悉的《伙頭智多星》味吉陽一、《食戟之靈》幸平創真，全都不敵兩位「西裝友」兼職食神！10大當中竟然還有個真人日本女星？即睇港日兩地漫畫迷「口味」有何不同！