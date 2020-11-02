【PS5】下一代主機即將推出，不過單有主機也沒用要有遊戲玩才成，不過PS5方面就 不用太擔心此問題，因為PS Plus Collection將會收錄20隻大作，只要是Plus會員就可免費遊玩。

基本上有玩PS4的玩家都會加入PS Plus會員，以使用連線對戰等服務。之前Sony已公布過PS Plus會員將可享有一個PS5專用的免費遊戲庫「PlayStation Plus Collection」，收錄20款PS4大作，SIE第一方及第三方廠商的遊戲都有收錄。而在PS5遊玩PS Plus Collection遊戲時，將可受惠PS5的遊戲強化功能，載入速度更快FPS更高。

只要是Plus會員有效期間，用家都可將Plus Collection內的遊戲下載至PS5主機；按照慣例，在下載遊戲後就算Plus會員過期，用家仍然可以遊玩已下載好的遊戲（當然沒有Plus會員就不能連線上網玩，只能單機了）。因此準機主不用怕買了PS5卻沒遊戲可玩了（雖然現在最主要的問題不是有沒有遊戲玩，而是根本買不到PS5...）

按圖放大PS Plus Collection全收錄遊戲一覽：

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