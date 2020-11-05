《新火鳳燎原亂世英雄》｜《火鳳》 7 年後再次推出手機遊戲，封面的 4 名主角，既熟悉又陌生，全因這是由陳某專門為手桌設計的少年版主公模樣。《新火鳳燎原亂世英雄》明顯是 7 年前《火鳳燎原⼿機版》的升級版，加入了很多新系統和 3D 模組，光看到漫畫名埸面在手遊的 3D 重現，粉絲足夠理由入坑。

👇👇《新火鳳燎原亂世英雄》粉絲6大必玩原因👇👇

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👇👇陳某手繪﹑監修超過300名角色 其中9名角色設計圖👇👇

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同場加映：打一句有聲音的句子挑戰 鬼滅/飛雲/EVA/見字有聲ACG經典20句

「#打一句有聲音的句子challenge」忽然成facebook熱潮，《頭文字D》、周星馳電影對白紛紛湧現！而講到見字即懂、見圖自動腦補對白的經典動漫ACG場面同樣多不勝數：《新世紀EVA》、《男兒當入樽》、《魔神英雄傳》、《百變小櫻》、《北斗之拳》……先拋磚引玉精選20句，大家也分享你的心水經典ACG對白吧！

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