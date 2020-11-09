【刺客教條：維京紀元攻略｜PS4、PS5、Xbox Series X】Ubisoft開發的全球大人氣開放世界動作遊戲《刺客教條》系列最新作《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）於11月10日多平台推出，《香港01》科技玩物頻道馬上送上本作攻略，以下為遊戲技能系統說明、全技能圖鑑及早期推薦技能。

注：此攻略以Xbox Series X版製作。

技能 = 等級 有等級壓制 唔夠打就去升Lv

今集沒有角色等級，而是以技能點數作為等級：玩家的總技能點數是為「力量值」，玩家造成和受到的傷害，都會比照敵我雙方力量值，高的一方有加成（即所謂等級壓制） 。而今集的技能樹為網狀，技能數量也很多，十分好玩。

按圖放大更多技能系統解說

+ 2 + 2 + 2

按圖放大早期推薦技能：

按圖放大刺客教條：維京紀元全技能一覽：

渡鴉之道（潛行刺殺）：

+ 8 + 8 + 8

熊之道（近戰肉搏）：

+ 8 + 8 + 8

狼之道（弓箭射擊）：

+ 7 + 7 + 7

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