【PS4/NS天穗之咲稻姬攻略】踏入11月有多款重量級遊戲推出，而這隻事前沒太大《天穗之咲稻姬》，因為有趣玩法和出色遊戲性作為黑馬跑出而人氣急升。《香港01》科技玩物頻道現送上遊戲攻略，本文為裝備「狐狸面具」的入手方法。

天穗之咲稻姬遊戲流程分為耕種和迷宮探索兩部份，而迷宮中沒有小地圖，而隨著遊戲進程迷宮的大小會越來越大，隱藏通道、房間的數量也會增多，玩家並不容易知道自己有沒有漏掉重要道具。幸好遊戲中有能探測寶物的裝備「狐狸面具」，而且在十分早期就可取得，有了它之後就不怕撿漏東西了。

按圖放大天穗之咲稻姬狐狸面具入手方法👇👇

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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