【PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略】PS5在香港正式發售，首發遊戲中除了蜘蛛俠之外，經典動作遊戲《惡魔靈魂》Demon's Souls重製版亦是必玩之作，《香港01》科技玩物頻道現送上遊戲攻略，以下為擊敗教學關卡Boss惡魔方法。

和黑暗靈魂、隻狼一樣，惡魔靈魂的教學關卡會讓你打一隻看起來是必敗的Boss戰「惡魔先鋒」；但其實那隻Boss是可以打倒的，成功的話更可以獲得不少獎勵。

惡魔先鋒HP多，攻擊力又超高，甚至可以一擊秒殺玩家，看似無法擊倒；其實只要懂一點小技巧就可打死他。

按圖放大教學關卡Boss惡魔先鋒擊敗方法👇👇

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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