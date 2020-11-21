PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略｜早期必拎神器新月圓月刀 夠爆機

【PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略】PS5在香港正式發售，首發遊戲中除了蜘蛛俠之外，經典動作遊戲《惡魔靈魂》Demon's Souls重製版亦是必玩之作，《香港01》科技玩物頻道現送上遊戲攻略，以下為遊戲中的神級武器「新月圓月刀+1」入手法。

*注意：太早取得強力武器可能會破壞遊戲強度曲線及關卡體驗，想順序攻略關卡的玩家請自行斟酌。

這把武器是PS3原版《惡魔靈魂》已有，當時已是玩家間傳頌的神兵利品之一，多數稱為「欠月刀」。它有很多優點，首先這把武器有物理和魔法兩個屬性，攻擊力比長劍等初始武器高出一倍，而魔法屬性也對不怕物理攻擊的敵人有效。而且彎刀的動作快，攻擊動作用起來十分舒服，同時它需求能力又低，任何出身都用得到。

它還有魔力補正A，走魔法路線點高魔力時也會同時提高此武器的攻擊力。而就算想走物理路線，這把武器提供的火力也足以讓你打到集齊想用的武器和強化材料（其實打到爆機也沒問題）。

神兵在手，世界我有

按圖放大惡魔靈魂神器新月圓月刀+1取得法：

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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