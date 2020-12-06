問題：「《機動戰士Gundam》高達模型跟前日本AV女優吉澤明步有甚麼共通點？」 答案：「一樣世界知名，一樣可陪你玩足整個晚上！」

已經引退成為藝能人的女優吉澤明步，曾因為跟港星鄧麗欣(Stephy)撞樣，2000年前後幾年曾陪伴多少港男日男渡過孤獨長夜。同樣地，高達模型一百幾十就可以在抗疫期間砌足一晚，難怪香港跟日本在疫情之下，模型銷量爆升！

暗黑版Stephy可能也收到風，美女砌高達片在YouTube收視頗佳，吉澤明步早前亦在頻道「あっきーちゃんねる」直播砌元祖高達。

明步YouTube都幾宅，先一起看看佢拍過甚麼影片👇👇👇

明步砌高達 有神之手客串😍👇👇👇

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