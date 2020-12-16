網上傳出，Netflix將開拍《幽遊白書》日本真人版劇，此作亦為《Hunter x Hunter》冨樫義博的成名作，預料真人版會由《今際之國的有栖》製作班底「ROBOT」接手（檔期未定）。官方雖然仍未公布選角，但大家一定很期待吧，本文將對日本版及港版（如有）選角作「無責任預測」！

Netflix《幽遊白書》真人版日本/香港選角

究竟由誰演衰仔幽助和猛男桑原？身材矮小的飛影、外表中性的藏馬又有什麼人選？《香港01》科技玩物馬上預測日本真人選角名單！另外，如果《幽白》再拍香港版，又會由哪些香港藝人演出最合適呢？

👇👇《幽白》真人版日劇 + 如果拍港版選角建議👇👇

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同場加映：Netflix《今際之國的有栖》10靚女起底👙👙

Netflix漫改日劇《今際之國的有栖》土屋太鳳集集緊身小背心，三點式朝比奈彩、性感OL水崎綾女，全8集10位靚女為你逐一介紹：

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同場加映：《幽遊白書》漫畫「網貼」網民秒認藏馬

點擊圖下面連結，有50幅動畫剪影圖畀你估！測你是否ACG達人！

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剪影估動畫角色連結：《幽遊白書》漫畫「網貼」網民秒認藏馬 50幅圖測你是否ACG達人

同場加映：高達模型 X 暗黑版Stephy 吉澤明步YouTube直播砌高達😍😍

前AV女星吉澤明步，早前在YouTube直播砌《GUNDAM ORIGIN》高達模型，砌足90分鐘！

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同場加映：Netflix《返校》及10套令人心寒的驚慄作🥶🥶

Netflix 12月上架《返校》（台灣遊戲改篇劇）以及《Sweet Home》最高成本韓國漫畫真人版喪屍科幻劇，屬12月必煲之作！

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