【動物森友會／動森／動物之森攻略】北半球進入冬季後，已開始減少魚類新增的數量，1月甚至進入「休漁期」般，想釣也不能，沒有新的魚類進入北半球。這亦是一個信號告訴玩家，魚類圖鑑已經完全收集，只好期待 Nintendo 在 2021 年會不會再加入大型更新了。

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釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

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【《鬼滅之刃 吉原遊郭篇》2021年推出？】電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映73天，累積票房達317.2億日圓（約$23.7億港元），刷新了《千與千尋》保持18年的紀錄。近日網上更開始流出2021年ufotable將繼續製作「音柱」大顯身手的《吉原遊郭篇》！

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