撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-01-25 16:11

買任天堂Nintendo Switch攻略．教學Q&A 2021年版！迎接Switch 3月重頭作《Monster Hunter Rise》（MHR），近日Game場又開始見到愈來愈多人正在貼芒、買Switch主機。別以為貨源比去年《動森》時期充裕，買機就可以掉以輕心，近日facebook有一家Swtich網店，聲稱以極低價可以買到Switch主機，當中有沒有伏？大家去腦場買機，就更要小心黑店！馬上重新整理Switch買機貼士「溫故知新」，免誤墮陷阱。

在Ｇame場，幾乎間間鋪都有人在貼芒出Swtich主機。

近排香港的Switch主機流通量比較正常，各百貨公司都有正價機買，而RingFit亦以$598定價發售中，似乎不用再食炒啦！但記者收到行家通報，Switch主機貨源其實已開始漸漸減少，疑似為準備2月中會推出《Mario 3D Land +》而扣貨。

fb網店稱1500蚊買到「動森主機」？更有「疑似」成功個案分享？👇👇

出街買機怕被騙、不少人都選擇網購，但為了貪平而光顧不明來歷的網店，小心中伏！近日facebook就出現一間新網店，由於其售價太低，大家宜小心為上：

可能因為近排常常在fb搜尋Switch，近日系統不斷派一家網店的廣告到記者的wall，打開不得了！（facebook截圖）

↓↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓↓👇👇

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在訂購「平價Switch」前，回帶看看去年一單新聞👇👇

正所謂「條路自己揀」，看畢之後你仍然有信心在fb買「平價Switch」的話，請便吧。

別以為舊機當新機賣那麼簡單，付錢後根本收不到機，且再也聯絡不到！後來買家成立苦主群組，90個苦主各涉及金額約1,000至8,000元左右，八成人正是買「動森限定版Switch主機」及遊戲中招，損失共達30多萬！

相關報導細節：【動物之森】近百人疑墮網上代購Switch特別版騙局 涉款約30萬

Game鋪Switch售價回落 仍要小心黑店招數👇👇

雖然貨量多了，仍要小心一些專門向不清楚SWITCH行情，不會格價的劏家庭客、情侶客、女仔客下手的黑店，他們在過程中會以種種手法騙錢，以下有些例子，可作參考：

或許一些Game鋪會有不良銷售手法，買機時一定要試清楚。（比利攝）

↓↓↓↓點分新舊版、Lite、國行？↓↓↓↓👇👇

小心買行機變水貨，也不建議貪平買中國國行，它只可玩國內eshop遊戲。各版本點分？點擊入內教晒你：

↓↓↓↓出機防受騙 4招你要識↓↓↓↓😱😱😱

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「01科技玩物」過去亦寫過相關詐騙手法及有用資訊，大家有興趣不妨參考。

有用資訊：買SWITCH免墮陷阱！遊戲界「警訊」：淺談黑店詐騙手法

有用資訊：microSD選購懶人包｜Switch用貴卡只是浪費？買前必知7個關鍵字

買二手貨更要小心！😱😱😱

反正新貨都有伏，不如索性買二手機？facebook有「MARKETPLACE」賣場及各式交易群組，很多人在放售全新／二手Switch主機，如果值錢不是出奇地便宜，又可以平交，其實帶同熟game朋友去「一手交錢，一手交貨」也未嘗不可，但就要check真以下幾點：

↓↓↓↓無論買新定買舊 出機必睇5心得！↓↓↓↓👇👇

唔熟遊戲就搵相熟的機友一齊去買，否則都是建議到有信譽的大鋪、百貨公司買。👍👍👍

同場加映：Switch 2021首季16款新Game推介 MHR / ReZero/ 瑪利歐3D世界

Switch 2021年好Game除了3月尾有《魔物獵人崛起 MHRise》、2月更有《Mario 3D World》，1月至3月間，每個月都有注目好玩新game，既有動作又有RPG，馬上推介16款Switch 必玩作！

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原文連結：Switch 2021首季16款新Game推介 MHR / ReZero/ 瑪利歐3D世界