撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

【新射雕群俠傳之鐵血丹心／手遊／iOS／Android】由金庸筆下著名武俠小說《射雕英雄傳》三部曲改編的手機遊戲《新射雕群俠傳之鐵血丹心》繁體中文版已雙平台上架，以下為遊戲刷首抽方法及推薦開局角色。

本作在操作上可說是極為簡單，玩家只需收集和育成角色砌隊，進入戰鬥後則是自動進行雙方按速度輪流攻擊，儲滿氣就自動出必殺技。育成方面則是十分「本格」的中國式，有多種強化方式而且數字十分誇張，由一開始的幾千戰力可以培育到最後每個角色幾百萬、合共過億戰力；喜歡武俠又喜歡肝數字的玩家就再適合不過。

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【手遊／勇者鬥惡龍戰略指揮家／Dragon Quest Tact 】日本國民級RPG遊戲《勇者鬥惡龍》的衍生手機遊戲《勇者鬥惡龍戰略指揮家》中文版已經推出，以下為快刷首抽方法、開局推薦及遊戲開荒重點。

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同場加映：《轉生史萊姆魔物之王》首抽推薦&速刷教學

【轉生成為史萊姆／手遊】由人氣輕小說、動畫改編的手機遊戲《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》已上架營運，以下為遊戲首抽推薦及開局快速取30抽方法。

關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王

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同場加映：EVA福音戰士劇場版 必收藏周邊

美國刮鬍刀大廠舒適牌 Schick 在 2020 年二度攜手《新世紀福音戰士》，成為 EVA 粉絲們必收藏的單品之一！

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同場加映:《進擊的巨人》即將完結 盤點不捨它完結漫畫

2020年已經有極多名作漫畫完結，動漫傑作《進擊的巨人》宣布將於2021年4月9日推出最終回，12年連載正式完結！一齊回帶看你最捨不得完結漫畫Top 10~7位：

2020年10部不捨它完結日本漫畫😭😭😭

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同場加映：《鬼滅之刃》動畫6大著名景點Wallpapers👇

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房超越《千與千尋》成為日本史上票房第一，TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

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同場加映：朝日電視漫畫選舉100大名單👇👇

日本朝日電視近日舉行《漫畫總選舉》節目，15萬人選出100大最愛漫畫，萬人迷《鬼滅之刃》大熱倒灶僅得第2位，冠軍誰屬？《龍珠》、《柯南》、《入樽》等長青作品，又會否被後浪追過？

後半百名單！即睇100至51位最愛漫畫👇👇

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50至第1請睇全文：鬼滅大熱屈居亞軍 海賊王排榜首 朝日電視漫畫選舉100大名單

同場加映：2020年VTuber Superchat吸金排行榜30強👇

2020年更是VTuber發展一大躍進的一年，不論人氣、知名度、觀看人數和吸金量都屢創新高，最近就有網站統計了今年VTuber的收入。

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