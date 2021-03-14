撰文：賴浩然
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EVA新世紀福音戰士新劇場版：終在日本終於上映，日本網站Goo在上映前也舉行了人氣投票，看看大家最喜愛EVA哪一位角色。意外地竟然與更早前NHK舉行過的EVA人氣大投票頗有出入。
👇EVA新世紀福音戰士最愛角色 日本網民投票👇
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👇EVA 新劇場版:終 開幕片頭12分鐘圖文解說👇
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詳細文章：《新福音戰士劇場版：終》日本上映｜開場12分鐘高清片頭圖文解說
👇較早前NHK全EVA大投票 機體TOP 10👇
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👇較早前NHK全EVA大投票 使徒TOP 10👇
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👇較早前NHK全EVA大投票 角色TOP 10👇
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詳細文章：全EVA大投票結果公布 最愛角色/使徒/機體排名 明日香渚薰大勝利
👇外媒 Gamespot 選出25款最佳PS4遊戲👇
【PS4最佳遊戲】雖然大家仍未買到PS5，不過PS4也相信將會未來數年慢慢退下舞台。外媒Gamespot最近就選出25款PS4史上的最佳遊戲（Best PS4 Games of All Times），一齊看看：
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詳細文章：外媒選25款PS4最佳遊戲 尼爾上榜 這隻完成度不足竟然入選
👇同場加映：馬娘中文馬名速查 現實馬匹戰績簡介👇
【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，雖然封鎖了華人地區IP但仍無阻馬迷VPN翻牆遊玩甚至課金。不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字，如果沒看動畫的話相信很多馬都不知怎樣，亦有很多角色只是客串難記憶。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：
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詳細文章：馬娘Pretty Derby手遊｜中文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介