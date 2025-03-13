PlayStation、PC game、手機遊戲，不少港人是一路打機一路長大，但如今都漸漸與遊戲機機漸行漸遠，《魔物獵人荒野》買了回家，玩兩手就冇晒興趣，情願睇手機短片、課金睇人打機，都不想自己動手打。高登討論區遊戲區網民有感而發，開po向網友提問：「唔再打機既你點解唔再打？繼續有打機既又點解繼續打？」回覆一字一句都流著：時代的眼淚…



原因1：人大了反而冇錢冇時間

有人就扮《龍咁威》笑言：「我都打夠喇 真係想俾人打下」又有人甚至指自己電子陽痿，聽來搞笑其實當中又夾集了真的心聲：長大後加班加辛人工卻不加，可以用在買game的錢愈來愈少，而game就愈來愈貴，所以表示：「我仲好想打機，係冇錢買game」

網民問不再打機原因：遊戲難、還是生活太難？（AI生成圖像）

高登討論區facebook截圖

各有各忙．朋友約打機唔易

更大問題是沒時間：「我細個時都估唔到自己老左會對打機生厭，總之就係返工已經夠攰，唔想再哂咁多精神打機」很多遊戲都需要長時間把玩才能過關，比如打《超級機械人大戰》打一關要1小時，《芒亨》Monster Hunter系列除了自己要抽時間，還要夾其他朋友／同伴時間，一班人「死刷爛刷」過程重複，令人生厭：「MH Rise我都仲玩到百幾個鐘、而家wild直頭零興趣」興趣回歸到睇書、聽歌。又有人改了去行山、健身，表示relax和消遣的方法豐富了，所以才放下遊戲。

各有各忙．朋友約打機唔易

原因2：睇人打開心過自己玩

有人指YouTube打機片和現在的速食文化，亦令到設計複雜的遊戲失去吸引力，很多人自己只用手機玩一些kill time、中毒性強的設計簡單的手遊，比如roguelike、卡牌類。其他需要長時間攻略的、需要技術的遊戲，網民情願睇女女打機，也不想自己開game打。

原因2：睇人打開心過自己玩

原因3：遊戲太複雜令人卻步

有人想法比較簡單，認為現在的遊戲愈來愈複雜：「打一陣就覺悶、不如睇套戲好過！」比如「魂系game」入門門檻太高，令人卻步。加上用家年長了、反應慢了，而且開始覺得打機只能提供到官能娛樂，沒甚麼得著。有人指其實歐美重新流行紅白機超任2D風格的橫向動作等retro game，正是因為老外也覺得現在的game太複雜，想回歸原點尋找打機的樂趣，而不是長時間煎熬去「捱game」。

原因3：遊戲太複雜令人卻步

原因4：太多Pay to Win 計算令人嘔心

同時有人指Game廠根本像工廠倒模一樣做game，越黎越廢，得個畫面靚，內容全都都係倒模，同廠所有game的支線任務一式一樣，只是不斷塞內容去加長遊戲時長，並不是豐富作品。有些又將game定得非常難，之後收取金錢賣DLC迫玩家「Pay to Win」，根本趕客。「阿叔當年玩_____幾好玩呀，玩唔停架！你班後生仔唔識欣賞，而家啲垃圾game都可以玩唔停」

原因4：太多Pay to Win 計算令人嘔心（AI生成圖像）

點解仲繼續玩？換個角度其實都幾relax

亦有網民表示，「成日見到啲人打機打到返工，要全成就、白金盃，覺得佢哋好快厭打機。」認為如果上了年紀、又或者心態變了，但心中仍然很喜歡遊戲的人，可以換個心態去享受，比如不再介意爆機、拎成就、一定要100％爆機，打魂系 死幾萬次才算真 gamer。有時花幾十小時在《人中之龍8外傳》玩下追女仔及其他mini game，衝難度低的無聊支線、收集，其實一樣好有挑戰性及娛樂性。亦可在遊戲內欣賞 NPC、美術，好休閒；暫時抽離真實、體驗其他世界：「始終現實去唔到古代、未來，甚至你唔會爬金字塔，當打機係去旅行囉。」

不用追逐成就和獎盃的《動森》難怪大受現代玩家歡迎。

來源：高登討論區