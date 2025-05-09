PS5大作《死亡擱淺2：冥灘之上》（Death Stranding 2: On The Beach）將於6月24日發售，香港01獲邀參與日本舉行的媒體率先試玩活動，並在最後一天榮幸地訪問了遊戲界的創意天才：小島秀夫先生！



以獨特的敘事風格和創新設計理念著稱的小島秀夫，與他的團隊的新作《Death Stranding 2》，再次探索孤立與連結的深層意涵，並將疫情時代的影響融入其中。小島秀夫抽出寶貴的1小時與全球30個媒體見面，講解創作過程、技術挑戰以及設計背後的哲學思考。他更笑言邀請那麼多名人參與演出，的確是出於個人喜好，這樣「集郵」相信世上沒有另一個人做得到呢（笑）



Death Stranding 2 小島秀夫獨家專訪｜找明星客串真的為集郵？（小島秀夫官方照）

PS5 死亡擱淺2 全港獨家試玩｜30小時超越想像深度體驗6月必玩！

《DS2》限定版DualSense無線控制器

同期發表了DualSense無線控制器 –《Death Stranding 2: On the Beach》限量版，建議零售價格為港幣668元，數量有限，5月22日開始上架、售完為止。小島秀夫仲手執PS5《DS2》限定版DualSense無線控制器宣傳！

小島秀夫手執PS5《DS2》限定版DualSense無線控制器

DualSense無線控制器 –《Death Stranding 2: On the Beach》限量版的建議零售價格為港幣668元，數量有限，5月22日開始上架、售完為止。

疫情如何改變遊戲設計？

「我們在 COVID-19 疫情之前就開始規劃《Death Stranding 2》，但疫情讓我們重新思考遊戲的主題與結構。」小島秀夫透露，疫情對人們的生活和交流方式產生了深遠影響，這些經歷促使他和團隊重新審視遊戲主題中「孤立與連結」的意涵。

他指出：「疫情期間，遠程工作和隔離成了常態，我們不得不適應這種新常態。由於演員無法來日本進行動態捕捉，我們必須通過遠端完成，這對開發團隊來說是前所未有的挑戰。」小島認為這些困難與挑戰，同時帶來了新的創作靈感，使遊戲更能反映當代社會的現實。

小島秀夫和團隊受疫情影響，重新審視《DS2》主題中「孤立與連結」的意涵 (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

遊戲地圖的擴展：探索南北的新旅程

在《Death Stranding》中，玩家主要沿著美洲大陸的東西軸探索，而在續作中，地圖的焦點轉向了南北方向的旅程。小島解釋說：「我們新增了墨西哥和澳洲作為主要地區，這些地區不僅在地理特徵和文化背景上獨具特色，還為玩家提供了全新的挑戰與體驗。」相信大家都看過那位貌似「蛇叔」的軍人新角色，影片的背景就是墨西哥知名的「亡靈節」。

小島補充道，這樣的地圖設計進一步強化了遊戲的多樣性和開放性。「這次我們希望玩家能感受到不同地理區域之間的差異性，並在探索中體驗截然不同的生存策略。」他指出，這些新地圖不僅是物理空間的擴展，也是遊戲敘事的重要組成部分。

DS2新增了墨西哥和澳洲作為主要地區，這些地區不僅在地理特徵和文化背景上獨具特色 (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

圖為由美國前去澳洲的巨型傳送閘門，壯觀場面比荷里活科幻電影格調更高。 (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

日夜與季節變化：更動態的世界

《Death Stranding 2》的另一大創新是引入了日夜循環和氣候變化系統，甚至還會發生地震。「這些元素讓遊戲世界更加真實動態，並對玩家的玩法和敘事體驗產生了深遠影響。」小島舉例說：「白天角色可能只是普通地行走，但到了晚上，整個環境的氛圍會變得完全不同，甚至更具威脅性。」

此外，天氣系統也讓遊戲充滿挑戰。「例如，下雨時地形可能變得泥濘不堪，增加移動的困難；不同季節則會改變可通行的路線，迫使玩家適應這些自然變化。」這些設計進一步深化了玩家與遊戲世界的互動。

《Death Stranding 2》的另一大創新是引入了日夜循環和氣候變化系統 (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

選角背後的故事：從個人喜好到合作默契

在《Death Stranding 2》中，小島秀夫再次啟用了多位知名演員，這讓人不禁好奇，他是如何選擇演員的？會不會單純是自己喜歡的演員，「公器私用」找明星來「打卡」？小島先生就笑著回應：「其實我在選擇演員時，確實多少會依照自己的喜好。」小島坦言，「但這並不僅僅是基於喜好，背後原因更多的是考慮他們是否適合角色，是否能與遊戲的情感和敘事相契合。」

韓星馬東石是共中一位早已被「劇透」參演《DS2》的紅星（圖片來源：馬東石X戶口）

合作非單向｜信任和理解最重要

他進一步解釋，選角不僅僅是單向的過程，更像是雙向的溝通。「在決定合作之前，我會與演員多次交流，了解他們的想法，並確保彼此之間能建立良好的默契。」小島說，「例如，與演員進行長期的合作時，彼此的信任和理解非常重要，這不僅能提升表演的質量，還能讓整個製作過程更加順暢。」

小島秀夫解釋，選角不僅僅是單向的過程，更像是雙向的溝通。（圖片來源：小島秀夫X戶口）

小島還提到，有些演員在過程中甚至會影響角色的設計。「有些時候，演員的表現和個性會激發我的靈感，讓我重新思考角色的設定，這是一種非常奇妙的互動。」在訪問中小島先生又談及自己非常喜歡今集新參演的Luca Marinelli，即是那個非常似「蛇叔」的軍人。

小島先生非常喜歡今集新參演的Luca Marinelli (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

索尼新技術助力：疫情下美日跨國協作

談及與各國演員合作，在疫情期間外國影星根本無法親身來到日本進行動作捕捉錄影，只能以遠程方式，身在日本監看美國那邊進行拍攝。小島團隊面臨無法跨國實地協作的挑戰，但得益於索尼開發的一項實時遙距視像技術，他們成功克服了困難。

女演員蕾雅·絲端正為 Death Stranding 2 進行表情捕捉（圖片來源：Léa Seydoux X戶口）

這項技術支持高質量及特大屏幕雙向互動，使小島能夠在東京與遠在洛杉磯的團隊成員進行即時溝通和協作，甚至能遠程完成如動作捕捉等精密的創作工作。相比 iPad 等現有設備，索尼的技術展現出更出色的性能和使用體驗，讓小島感到更加安心。這項創新不僅提升了遠程工作的效率，更在疫情下保障了遊戲開發進程，為跨國協作提供了有力支持。

（示意圖）圖為Sony Crystal LED技術屏幕，非小島工作室場景。（圖片來源：Sony）

音樂與合作：創造更深層的情感共鳴

音樂在《Death Stranding 2》中依然扮演著重要角色；續作除延續了與《Low Roar》的合作，並首次加入了著名的法國音樂人 Woodkid 「Woodkid 的音樂充滿情感，能夠講述故事，這與遊戲的氛圍完美契合。」小島回憶與 Woodkid 第一次見面的經歷，並分享了他們如何從一次偶然的音樂活動中建立了合作關係，兩者可說是一拍即合。

此外，小島先生認為，音樂能夠加強遊戲的沉浸感，並帶來更多情感上的共鳴。他設計了一套系統，讓玩家能在遊戲中探索音樂：「我們希望音樂成為玩家探索的一部分，而不是單純的背景元素。」作為已玩了《DS2》30小時的記者可以在守密協議下透露一點，有個任務主角Sam認識了一位音樂人，之後就會在版圖中拾到不同年代的舊唱片。不過歌曲與歌手名單就要嚴格保密，留給玩家自己發掘。

小島在訪問期間，向記者講述與 Woodkid 第一次見面的經歷。（圖片來源：小島秀夫X戶口）

遊戲設計的哲學：孤立與連結的深層探討

在專訪中，小島秀夫多次提到《Death Stranding 2》的核心哲學：孤立與連結。「人類的交流本質是偶然的，是在某個車站看到的風景，或是在某家餐廳吃的一頓飯，這些偶然性構成了我們的生活。」他強調，現代科技雖然方便，但卻難以模擬這種真實的交流。

疫情時期的隔離讓這些偶然性變得更加珍貴，並成為遊戲敘事的重要靈感來源。「我們希望玩家在遊戲中去體驗這種微妙的孤立與連結，並反思它在現實中的意義。」小島說道。

Sam在《DS2》參入新團隊Drawbridge，面對這些新「家人」，Sam 要重新拿捏人與人之間微妙的孤立與連結。(PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

小島秀夫對《Death Stranding 2》的期望：帶來全新冒險

當被問及對玩家的期待時，小島秀夫表示：「我們希望《Death Stranding 2》能成為一段全新的冒險，帶給玩家深層次的情感體驗。這是一款關於人性、孤立和連結的遊戲，希望每個玩家都能在其中找到自己的故事。」

最近香港人常談及8月日本大地震的都市傳說，計我話就不如6月26日玩《Death Stranding 2》，小島秀夫和他的團隊用創新設計和深刻的敘事，為玩家打造了一個既熟悉又陌生的災後世界，它不僅是一款遊戲，更是一場哲學與藝術的盛宴，值得拭目以待！