高達GQuuuuuuX 11|上集講到娜安以イオマグヌッソ消滅了阿巴奧要塞及基連的主力部隊,再開一飛MAP砲毀了聯邦殘兵,基絲莉亞的大計就能完成。不過鬍鬚仔夏利亞就幫助瑪秋進入巨砲內部,解隨 GQuuuuuuX 內的限制器,開動「奧米加腦波裝置」以解放愛美號和娜娜,終止イオマグヌッソ運作,之後GQuuuuuuX與GFreD大打出手。之後劇情就超濃縮不斷解說故事埋下的伏線……看少一秒也不知在說甚麼?



⚠️⚠️以下內容涉及《高達GQuuuuuuX》第11集劇情⚠️⚠️

GQuuuuuuX與GFreD大打出手。

GQuuuuuuX與GFreD大打出手。

馬沙回歸|魔法少變身背後有玄機?

不少網民估計神秘金髮角色「白郎」是「正史宇宙」穿越來的馬沙,真相比想像中簡單,馬沙與紅高達均沒因所羅門發生「賽克諾瓦現象」而消失,紅高達跟隨了修治,馬沙化名「白郎」混入自護秘密武器イオマグヌッソ開發團隊。如今武器發動,基絲莉亞早已預計馬沙會現身,二人在一個議事堂中重遇(此幕致敬《Z高達》),馬沙還幾乎被基絲莉亞槍擊,幸好瑪秋受修治引導,前去攪局。

二人在逃走時,馬沙忽然被「沙崙之薔薇」(即娜娜與愛美號)的KiraKira閃光影響,忽然像《光之美少女》一樣,在閃光之下瞬間換上戰衣,變身為紅色自護軍服造型,更引到瑪秋面紅紅,此幕令瑪秋即是GQX哈曼的說法更加可信。

馬沙在閃光之下瞬間換上戰衣,變身為紅色自護軍服造型,猶如魔法少女。

馬沙在閃光之下瞬間換上戰衣,變身為紅色自護軍服造型,猶如魔法少女。

馬沙在閃光之下瞬間換上戰衣,變身為紅色自護軍服造型,猶如魔法少女。

更引到瑪秋面紅紅,此幕令瑪秋即是GQX哈曼的說法更加可信。

瑪秋人設早有伏線|GQX世界是娜娜一場夢?

網民雖然覺得這一幕有點搞笑,但馬沙解釋:「這是我在娜娜心中的型像」這句對白其實很關鍵,足證娜娜就像MCU中的紅巫,在《Wandavision》內心靈控制了一個小鎮,用精神力製作理想生活假像:「沒有白色惡魔、馬沙不切死的世界」,整個「GQX宇宙」實為「正史娜娜」在心靈中建立的平行時空,是她的一場夢。

娜娜就像MCU中的紅巫,在《Wandavision》內心靈控制了一個小鎮,創造虛假的日常。

娜娜醒了、瑪秋也醒了?

有網民忽然想起女主角「瑪秋」的人物簡介說:「住在殖民地裡過著和平的日常生活,卻總是有種不真實的感覺。」這不就等如《The Martrix》故事中的Neo,發現身處的「日常」只是一場虛擬夢境嗎?

「瑪秋」人物簡介

馬沙解釋「正史娜娜」成為「特異點」,更大問題是愛美號的存在,令「GQX宇宙」同時存在了兩組「阿爾法腦波裝置」(另一組在紅高達頭部),其共嗚產生的「賽克諾瓦現象」足以滅世。瑪秋以GQuuuuuuX的「奧米加腦波裝置」將イオマグヌッソ系統拆除,加上紅高達重新出現,娜娜也甦醒了!

瑪秋以GQuuuuuuX的「奧米加腦波裝置」將イオマグヌッソ系統拆除,娜娜甦醒了!

片尾播高達神曲教主也翻唱!90年代人氣拍得住《Meteor》

此時消失良久的修治像鬼魂一樣現身,他表示娜娜所作所為都是為了救馬沙,決意要阻止馬沙消滅娜娜,更召喚了一部萬眾期待的「正史MS」---白色惡魔RX-78-2 GUNDAM!

此時消失良久的修治像鬼魂一樣現身,決意要阻止馬沙消滅娜娜。

更召喚了一部萬眾期待的「正史MS」---白色惡魔RX-78-2 GUNDAM

更召喚了一部萬眾期待的「正史MS」---白色惡魔RX-78-2 GUNDAM

當高達出場時,更播出了《馬沙之反擊》的經典主題曲《Beyond The Time ~超越莫比烏斯之環般的宇宙~》,作品起用因《City Hunter》主題曲《Get Wild》而廣受動漫迷喜愛的人氣樂團TM NETWORK,並由日本音樂教父小室哲哉負責作曲/編曲,當年震撼度不比《SEED》的神曲《Meteor》弱,此曲後來再由LUNA SEA 以及「教主」西川貴教也翻唱過,地位超然,難怪很多動漫迷都說聽到前奏起歌已經「起雞皮」。

YOASOBI 祝福、Aimer也要輸?高達10大神曲、賽果爆冷背後有洋蔥

如今看來創作組根本是從這神曲的歌詞中得到靈感,才會創作《高達GQuuuuuuX 》

君だけが望む全てだから 你才是我渴望的全部

離れても変わっても見失っても 就算離開了就算改變了就算失去了

輝きを消さないで 也不要抹消那光輝

You can change your destiny 時の向こう 你能改變你的命運 在時空的彼岸

You can change your future 闇の向こう 你能改變你的未來 在黑暗的彼方

We can share the happiness 捜してゆく 我們能分享快樂 一起去尋找

修治的真實身份|是《馬反》電影版阿寶之子?

關於神秘人修治的身份一直成迷,他執意尋找「沙崙之薔薇」(即娜娜與愛美號)所為何事?如今網民因為《Beyond The Time》的歌詞而想通了。修治很可能是電影版《馬沙的反擊》中阿寶之子。當年電影版取消了阿寶在《Z》中的女友貝積嘉一角,阿寶溝了新女「安城湘」。但富野悠由季後來又另寫小說版《貝積嘉的孩子》,「安城湘」(チェーン・アギ)被消失、貝積嘉不單再出場,還懷有阿寶的骨肉。那如果電影版中的「安城湘」一樣懷了阿寶的孩子呢……來看看「安城湘」的髮色,大概可知一二,下星期就知真相。

修治的真實身份|是《馬反》電影版阿寶之子?

幾位主要角色,針對娜娜這場「夢」各有打算:

下集就是12話大結局,究竟又有甚麼神展開的劇情呢?如果「GQX宇宙」是一場夢,最後會因娜娜甦醒而步向滅亡嗎?瑪秋與娜安會否為保護「GQX宇宙」而合作對付「元祖高達」和修治?已經沒有預測了,來看看幾位主角心在所想,自己先腦補一下:

幾位主要角色,針對娜娜這場「夢」各有打算:

馬沙:娜娜的存在影響到「GQX宇宙」,我要消滅它。イオマグヌッソ不是用來滅世,而是用來消滅「正史娜娜」這個不應該存在的「異物」。

修治:阻止馬沙消滅娜娜與愛美號,更召喚了最強殺神來到「GQX宇宙」

瑪秋:你班大人咁多道理、我唔識咁多!娜娜好慘、我一定要救佢!

娜安:我只想與修治、瑪秋過平靜的生活,任何人阻礙我都沒情講,基絲莉亞根本在利用我,照殺!

夏利亞:我不是想幫馬沙,但我同意薩比家是萬惡之源,我要消滅基絲莉亞!

基絲莉亞:養狗反被咬,イオマグヌッソ被廢了,我要靠自己消滅地球上的聯邦軍,一統天下。