日本AV女優 石川澪 擁有比偶像更精緻的高顏值，被AV界封為「美少女天花板」，間接與非法成人片網MissAV產生爭議，又被爆沉迷歌舞伎町牛郎店，但通通冇有怕；連台灣AV達人「劍大」一劍浣春秋也發文力挺石川澪，力證她工作超忙只愛睇動畫打卡，沉迷二次元「紙片男人」；這位「真．宅女」17號在 X 呻 認購 Nintendo Switch 2 主機抽籤再次落選……上天真的很公平，靚女都一樣抽不中Switch 2。



MISSAV復活點名「報復」石川澪 出PO後悔大呻：我是受害最慘的人

抽 Switch 2 3次落選｜石川澪呻：夠了吧…任天堂君

最愛睇動畫打機的石川澪，在等埋位拍片、交通移動期間，多數都是打手遊、玩Switch，遊玩時數足夠參加任天堂官方Switch 2 主機認購抽籤，但很可惜3回抽籤也落選，她在17號於個人X（即Twitter）上呻：「已經夠了吧wwww（苦笑）……已退而求其次選多言語版了，為何仍然落選呢、任天堂君。」 （還真大膽呢，敢稱任天堂大神做「君」）

石川澪被粉絲封為「美少女天花板」（IG@ishikawa._.mio）

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石川澪超愛玩「孖車」還曾直播打機

石川澪17號於個人X（即Twitter）上呻：「已經夠了吧wwww（苦笑）……已退而求其次選多言語版了，為何仍然落選呢、任天堂君。」

網民集氣真有用．石川抽中了

之後石川還發了幾條留言，對於落選一事大發脾氣，吸來不少fans齊齊留言「集氣」，想不到19號就引發奇蹟，成功在amazon japan抽中認購權買「Mario Kart World 同梱版」極度興奮的石川即時開心晒，留言表示：「終於…對不起（仍抽不中的）各位」網民也替她高興，又「打蛇隨棍上」呼籲石川開直播打Mario Kart。石川心情超靚，真的決定在Twitch直播玩《Mario Kart World》，大家可以bookmark定她的戶口：（石川澪 Twitch ）

石川澪後來成功在amazon japan抽中認購權買「Mario Kart World 同梱版」

一起欣賞石川美圖．祝世界和平人人有Switch 2 玩

石川之後就祝大家都抽中，要世界和平、要大家幸福。雖然香港隨街有現貨，現在來一起分享石川澪IG靚相，沾染運氣吧！【圖輯】點圖放大看更多石川澪IG靚相👇👇👇

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J Cup新人瀨戶環奈｜被看好可統治AV界10年

日本女星「千年一遇」橋本環奈，AV女優界也借橋宣傳新人，年僅21歲、身高170cm的瀨戶環奈已擁有J Cup 豐滿身材，10月以性感硬照在《週刊ポスト》中登場後已火速爆紅，連台灣AV達人一劍浣春秋都預言她可以在接下來10年統治AV界。

全靠MissAV石川澪一打十3週年作品｜大敗J Cup新人瀨戶環奈處女作