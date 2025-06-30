朗豪坊《排球少年!!》pop up store｜潮流服飾店 Catalog 跟日本人氣運動漫畫《排球少年!! 》Crossover，7月1日起於旺角朗豪坊開設期間限定店，有半間波鞋鋪變身成為排球場、上映「垃圾場的決戰」，外牆裝修、地板、大量真人高立牌任你打卡，同場有烏野跟音駒兩間學校的主題服飾率先以8折發售，仲有各種羽織、痛袋、金屬收藏卡掛飾盲盒等精品！（部份指定款式85折、7月8日起於全線CATALOG門市及網店公開正價發售）



朗豪坊《排球少年!!》pop up store（鍾世傑 攝）

朗豪坊《排球少年!!》pop up store（鍾世傑 攝）

4大人氣角色打卡位

烏野「怪人組合」日向翔陽、影山飛雄，音駒主將黑尾鐵朗、孤爪研磨共4位人氣角色的打卡位，其他位置仲有大型排少動漫圖案、模擬球場的計分板等等裝飾。無論購物式打卡都會令到《排少》迷大感動！

朗豪坊《排球少年!!》pop up store（鍾世傑 攝）

球衣$399/Tee ＄369至$379／夏威夷恤及恤衫$499/羽織法被$499／各款運動外套$499至$699／

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球隊主題服飾小物

今次catalog推出的《排球少年!!》限定服飾，是直接以烏野與音駒兩家學校為主題而設計，除了一般的角色tee，更加似兩隊球隊的球衣、訓練衫，以及球迷應援服，fans一定會忍不住出手。另外還有很多實用的袋類用品、手機小物。

夏威夷恤$499／小袋子$198

手提袋（$399）

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朗豪坊店限定品

而Catalog 朗豪坊店還有兩款獨家賣的特別限定款「SD 版角色痛袋」，是日向翔陽及孤爪研磨的Q版大頭拉鏈小袋，透面的背面剛好可以放入角色襟章。（購買《排球少年!!》系列產品加$99換購1個／不包括角色襟章）

特別限定款「SD 版角色痛袋」（購買《排球少年!!》系列產品加$99換購1個）

特別限定款「SD 版角色痛袋」（購買《排球少年!!》系列產品加$99換購1個）

盲盒抽金卡

另外還有一套盲盒形式發售的《排球少年!!》「金屬收藏卡掛飾」，全套有6張基本款，以及1張隱藏金卡，全部都是雙面設計，包括一個硬質透明掛件卡套，可以排在袋子上。$118／抽1張

盲盒形式發售的《排球少年!!》「金屬收藏卡掛飾」($118／抽1張)

盲盒形式發售的《排球少年!!》「金屬收藏卡掛飾」($118／抽1張)

盲盒形式發售的《排球少年!!》「金屬收藏卡掛飾」($118／抽1張)

環保袋都勁靚

購買Catalog《排球少年!! 》系列產品加$29可換購購物袋，另外買滿$800蚊還有精美的環保購物袋，圖案取材自山口練習發球用那個豬豬超市膠袋！另外還有Q版翔陽烏鴉收納小袋。

買滿$800蚊還有精美的環保購物袋

購買Catalog《排球少年!! 》系列產品加$29可換購購物袋

購買Catalog《排球少年!! 》系列產品加$29可換購購物袋

Catalog《排球少年!! 》限定店

日期：2025年7月1日至7月7日

時間：中午12:00 – 晚上9:00

地點：九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖

