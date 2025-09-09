進擊的巨人展 FINAL ver. HONGKONG 由2025年9月9日至10月26日降臨香港啟德 雙子匯SOGO！儘管被八號風球阻延，記者已成功進入會場，率先直擊這個「進巨」粉絲一定必入場的精彩原畫展！除了200幅精心製作的高精節度複製原畫，場內還有極具心思的「立體巨人劇場」，以超寬屏播放為展覽特製的原創動畫，更有6米超大型巨人吹氣公仔給你打卡！Pop Up Store 有數百款精品等你獻出心臟與荷包！



記得記得：購買入場門票的超巨粉絲，需要先預約入場日期時間！詳情請看內文尾段！

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

進擊的巨人展FINAL香港站直擊｜6米巨人打卡位．超寬屏睇原創動畫

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

200多幅原畫+光影效果｜置身巨人世界

今次日本官方授權「進擊的巨人展FINAL香港站」於啟德站雙子匯SOGO 9至10樓舉行，展區整體「闊落」寬敞，而且室內空間有足夠的垂直空間，令人更容易投入《進擊的巨人》世界觀。整個展覽分為「牆的世界」、「巨人大戰劇場」、「英雄們」、「最終原畫」、「「訪談：創作出故事的人」」等分區。整體裝修簡潔並具有高級感，以黑白為主、紅藍為輔，襯托出過200張作者諌山創的漫畫複製原畫；日本方面對展館內的燈光及影音特效都要求極高，更包括了3D立體元素，令人猶如置身《進巨》世界。

牆內？牆外？｜前路自己揀．展品各不同

在正式進入畫展主區前，你會看到一段短片序章「開幕劇場：人生的選擇」，來場者要像主角艾連一樣，在超巨型巨人來襲後，選擇「牆內」或「牆外」路線。之後你所看到的畫作將如主題一樣分成兩批。特別之處是進場後不能走回頭路，代表「人生冇Take Two」的意思。不過大家放心，今次media tour 記者獲準兩邊why not both／我全都要影。

序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇

牆內？牆外？｜前路自己揀．展品各不同

「牆內」展品圖輯

「牆外」展品圖輯

+ 1

「從天而降的巨人」經典場景重現，有如置身巨人漫畫世界、投入感十足。

之後還有大量奇行種巨人從天而降的名場面「從天而降的巨人」，又是一個打卡必影位置。

9米寬銀幕「巨人大戰」

離開了「牆的世界」後就是「巨人大戰」劇場，有一個2.4米高、寬9米的大型屏幕，視感尤如進入了迷你電影院，在地面上有很多立體的巨牆瓦礫，而超寬屏就播出了一條特別為展覽製作，兩段合共約10分鐘的影片，以特殊技術將諌山創的2D漫畫變得動起來，上演進擊巨人 vs 鎧甲巨人戲碼。

離開了「牆的世界」後就是「巨人大戰」劇場，有一個2.4米高、寬9米的大型屏幕

離開了「牆的世界」後就是「巨人大戰」劇場，有一個2.4米高、寬9米的大型屏幕

超像真3D立體道具

而在巨屏的對面，有幾個玻璃箱展出了一批立體道具，將劇中一些重要item以道具形式重現，比如海邊的貝殼、里維兵長的斗篷、艾爾文的繩結領帶、亞妮的戒指、漢吉的護目鏡、調查軍團用的罐頭等等。而展品上方還會有相應場面的原作畫稿。

超像真3D立體道具

+ 5

記者最喜歡的就是「英雄們」，以艾連、米卡莎、阿爾敏、艾爾文、里維、漢吉、約翰、吉克、萊納等群像，各自擺放了諌山創自選的人物名場面，比如兵長對與獸之巨人、漢吉各種狂叫場面、大食女薩莎臨終一幕、米卡莎感謝艾連送她圍巾後……那名場面，呈現各階段性格與關係的細膩變化，真粉是不會捨得離開。

來到這最後的畫展區，記者想分享一下對「複製原畫」的想法。漫畫公司對真正的親筆原畫相當保護，別說是外國，日本當地也很少會擺放出來。不過入場後我就發現，這些特別為展出而製作的複製原畫，印刷密度異常地高，細如草稿上的細小鉛筆起草線條、各種網點也一一重現。

另一個相當好看的九大巨人專區，簡單介紹了包括巨人始祖的背景故事。

另一個相當好看的九大巨人專區，簡單介紹了包括巨人始祖的背景故事。

+ 4

最終原畫則是「地嗚」大戰場面以至最終回的原畫展。在展內重新欣賞第一話至最終回的精選畫稿，能看到諌山創畫功及畫意的成長。

+ 1

諌山創｜創作訪談短片別錯過

來到最後這「訪談：創作出故事的人」區真的別心急離開，因為大電視會播放諌山創特別為今次展覽進行的專訪。內容不能拍攝，大概內容就是諌山創對於創作《進擊的巨人》、連載完結後以及今次舉行展覽的感想。而看畢專訪片後，你可以細心四處查看，會發現所有牆壁上都是諌山創未落墨的草稿，當中更有他親筆寫給製作助理們的作畫指示，非常珍貴。

來到最後這「訪談：創作出故事的人」區真的別心急離開，因為大電視會播放諌山創特別為今次展覽進行的專訪。

來到最後這「訪談：創作出故事的人」區真的別心急離開，因為大電視會播放諌山創特別為今次展覽進行的專訪。

牆壁上都是諌山創未落墨的草稿，當中更有他親筆寫給製作助理們的作畫指示，非常珍貴。

9樓有個6米巨人

此外，展覽於9樓還有一個非常廣闊的「打卡區」，入面有由假石、假牆以及6米吹氣超大型巨人合成的超正打卡位，面對這個視覺效果非常震撼的巨人，你會用甚麼方法打卡？是畀心心合照、扮演受害者逃走，還是來個戰鬥甫士？

有如置身巨人漫畫世界、投入感十足

是畀心心合照、扮演受害者逃走，還是來個戰鬥甫士？

是畀心心合照、扮演受害者逃走，還是來個戰鬥甫士？

另外還有一幅「地鳴」巨牆，進巨vs鎧巨打卡牆，以及多位角色的紙板，任你影到夠。

另外還有一幅「地鳴」巨牆，進巨vs鎧巨打卡牆，以及多位角色的紙板，任你影到夠。

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇

每次入場只可從「原畫的世界1：牆的世界」「原畫的世界2：衝突與死鬥」中二揀一，不能回頭。

進擊的巨人展｜立體道具重現故事名場面

實體展品方面，作者不希望展覽只是一些巨型角色打卡立牌，反而用「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具：海邊的貝殼、里維兵長的斗篷、艾爾文的繩結領帶、亞妮的戒指、漢吉的護目鏡……每件道具都承載角色命運與傷痕。

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具

進擊的巨人展｜9位角色的英雄群像

「原畫的世界3：英雄們」則以艾連、米卡莎、阿爾敏、艾爾文、里維、漢吉、約翰、吉克、萊納等群像，呈現各階段性格與關係的細膩變化。

「原畫的世界3：英雄們」

想與諫山創老師互動嗎？

此「訪談：創作出故事的人」展區，會播放諫山創的訪談影片，並展出他10年間的草稿，從多元角度理解作品核心。另外，在「特別展示區」的巨人登場畫面實體化情景內，更設置了「巨人留言板」，讓現場觀眾留下心聲，而細心一看，原來《進巨》作者諫山創本身已率先在留言板上親筆簽名！

「訪談：創作出故事的人」

數碼暴龍展2025 香港8.22展開｜直擊日本紀念展重現童年回憶

Pop Up Store 產品情報大量更新

看畢展覽後當然到Pop Up Store購物時間！要注意是，離開展區前往商售區後就不能返回展區；此外購物區位於場內，只限已購買展覽門票的觀眾入場購物。

Pop Up Store 將有空運到港的限量精品，以及不少香港首賣新貨：粉絲最愛的艾連、里維多款人氣角色，以多元的型態融入各式商品，短皮夾、掛軸、大浴巾、馬克杯、瓷盤、吸水杯墊，每品都值得粉絲收藏。另外香港全新週邊看過來！廣受歡迎的壓克力場景組推出全新設計；粉絲必收的壓克力色紙，壓克力透亮材質加上銀色邊框，讓商品更顯質感；粉絲最愛長型胸章、迷你壓克力磚、收藏圖卡等。

+ 20

留意現場貨品售完即止，接受的付款方式包括現金、八達通、Visa/Master、Alipay HK、WeChat Pay HK。現場消費滿HKD299可獲得直式紙袋，消費滿HKD499額還可獲得橫式大紙袋，只送不賣，真的會為了袋子而消費！

進擊的巨人展FINAL Pop Up Store 的購物袋設計精美，真的會為了袋子而消費！

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

進擊的巨人展FINAL ver HK 香港站情報

買完門票記得預約入場日期時間！

日期：2025/9/9–10/26

時間：11:00–21:00（最後入場：20:00）

地點：啟德雙子匯 The Twins SOGO啟德店10樓

特色：8大專區、近200幅原畫、9米巨幕立體劇場、入場贈限定複製手稿、限定周邊

其他情報：展場並非全區開放攝影、請留意現場標示。場內禁止飲食與攜帶寵物（導盲犬除外），遇八號或以上颱風或黑雨，開放安排或受影響。



進擊的巨人展FINAL｜預售門票

雙人票$198/預售單人特典票$148(連特典)

展期間發售票種：單人票$120(分9月／10月兩款不同款式紙本門票)、優惠單人票$98（3歲以上學生及65歲以上長者適用）、特典單人票$168(連特典)



年齡未滿３歲及90公分以下的幼童，可由家長免費帶同入場 (入場需驗證)



進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

此外，為了令到已購買入場門票的觀眾，能夠在更輕鬆自在的氣氛下觀展；今次「《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG」將實施完全預約入場制，已購買門票的朋友，請在2025年9月1日0:00 開始，登入以下網址預約你的入場日子及進場時段。

《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG入場預約連結

門票紙質好還有金邊、值得珍藏。

入場更可獲得原比例「珍藏複製手稿」乙份，共計４款，每款都值得珍藏！

入場更可獲得原比例「珍藏複製手稿」乙份，共計４款，每款都值得珍藏！