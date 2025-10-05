超級機器人大戰Y／機戰Y攻略，全隱藏機體人物及支援角色取得條件｜今集《機戰Y》仍有不少隱藏機體以及支援角色，與以往一樣都需要在不同版圖取得一定點數，才可以在故事後期取得，因此大家一定不可以漏留任何一個重要event才可。下文為大家列出每一個隱藏要素的流程之外，最後更為大家整理那些版圖需要留意什麼重點。



隱藏支援－神野銘

取得條件：在「CHAPTER・07」的任務「開始的兩個人（はじまりのふたり）」開始前，噴射傑格（ジェットジャガー）的擊墜數 ≥ 100。

重點：擊墜數為99時，在該關卡中擊墜1個敵人（如哥吉拉）即可達成。

隱藏支援－莉莉娜・匹斯克拉福特

首要條件：希羅的擊墜數 ≥ 60，且卡托魯已加入隊伍。

流程：

1. 滿足條件後，解鎖「CHAPTER・02」的任務「懂得何謂痛楚的人們（痛みを知る者たち）」並完成。

2. 在「CHAPTER・05」的任務「輪迴的世界（廻り続ける世界）」中，使用希羅擊墜至少5名敵人。版圖完成自動獲得。

隱藏支援－解說員

獲得條件：完成挑戰任務「戰術研究紀錄：G01（戦術研究記録：Ｇ０１）」後自動加入。

隱藏支援－響玲子 ＋ 提前解鎖萊汀強化

1. CHAPTER・02：完成任務「鳥兒唱起毀滅之歌（鳥は滅びを歌う）」，點數+1。

2. CHAPTER・05：完成任務「來自恐龍帝國的招待（恐竜帝國への招待）」，點數+1。

3. CHAPTER・05：在任務「超越妖魔之力（魔を超える力）」中，使用豹馬擊墜迦樓達，點數+1；過關時點數再+1。

4. CHAPTER・06：進入任務「思い出の向こうへ」時，若點數≥3且洸已是王牌駕駛員，將提前解鎖萊汀的「姆特隆解放」能力。

5. CHAPTER・07：完成任務「斬裂黑暗的光（暗黒を裂く光）」後，點數 ≥ 3後響玲子作為後援加入。

隱藏機體／角色－巴恩・巴寧格斯 & 卡拉巴

加入需要點數 ≥ 8

1. CHAPTER・02「漂流異邦人」：使用翔與巴恩/黑騎士戰鬥，+1點；使用達巴與巴恩/黑騎士戰鬥，+1點；使用翔擊墜巴恩/黑騎士，+2點。

2. CHAPTER・02「深淵的歸來者」：任何人擊墜巴恩/黑騎士，+1點；使用翔擊墜，額外再+1點

3. CHAPTER・02「兩顆心（ダブル・ハート）」：過關+1點；使用翔擊墜巴恩/黑騎士，+1點。

4. CHAPTER・04「NOAH BRAND的挑戰」：使用翔擊墜巴恩/黑騎士，+1點

5. CHAPTER・04「斯維特強襲」：使用翔擊墜巴恩/黑騎士，+1點

6. CHAPTER・05「拜斯頓威爾的意志」：使用翔擊墜巴恩/黑騎士，+1點；過關時點數+1

7. CHAPTER・07「永遠的終結」：點數≥8時，劇情增援加入

隱藏機體／角色－庫珊・奧莉薇 & 加略山・聖殿

1. CHAPTER・03「雪與冰的生日」：使用達巴對奧莉薇進行「說得」指令，完成條件1。

2. CHAPTER・06「野心啟動」：使用達巴再次「說得」奧莉薇，完成條件2。使用達巴擊墜奧莉薇，劇情後增援加入。

若未完成說得，但在此關卡前達巴的擊墜數 ≥ 100，也可觸發加入

隱藏機體／角色－奈伊・摩・漢 & 奧津

1. CHAPTER・02「漂流異邦人」：奈伊出場後5回合內將其擊墜，+1點。

2. CHAPTER・02「來自銀河的歌姬」：使用達巴擊墜奈伊，+1點。

3. CHAPTER・03「夜明前的戰雲」：使用達巴擊墜奈伊，+1點。

4. CHAPTER・04「斯維特強襲」：使用達巴或蕾茜擊墜奈伊，+1點。

5. CHAPTER・06「NOAH BRAND的信念」：使用達巴或蕾茜擊墜奈伊，+1點。

6. CHAPTER・06「NOAH BRAND的執念」：過關時點數+1。

7. CHAPTER・07「永遠的終結」：點數≥6時，劇情增援加入。

隱藏機體－α·阿基爾

取得條件：在「CHAPTER・05」任務「生命的烙印（刻まれた生命）」開始前，夏亞、裘尼、奎絲三人的合計擊墜數 ≥ 150。滿足條件後，在關卡劇情中自動獲得。

隱藏機體／角色－亞洲尊者東方不敗 & 宗師鋼彈

加入需要點數 ≥ 3

1. CHAPTER・03「復仇的惡魔」：在劇情增援發生前，擊墜5台或以上敵人，+1點；過關時點數+1。

2. CHAPTER・05「拜斯頓威爾的意志」：過關時點數+1

3. CHAPTER・05「再生、增殖、進化的邪念」：若點數≥3，過關時會出現東方不敗的特殊對話，主要條件達成

4. CHAPTER・06「無止盡的戰鬥」：滿足上述條件 或 多蒙的擊墜數 ≥ 150，劇情後增援加入

隱藏機體／角色－蓋爾・傑特克（鮑伯） & 達里巴爾迪

1. CHAPTER・02「受詛咒的MS」：6回合內，使用斯萊塔擊墜蓋爾，+1點。

2. CHAPTER・03「雪與冰的誕生日」：使用斯萊塔擊墜艾蘭，+1點。

3. CHAPTER・03「他們與她的選擇」：擊墜沙迪克，+1點；風靈鋼彈強化後再擊墜沙迪克 +1點

4. CHAPTER・04「魔女的心願」：版圖開始前點數≥4，則會加入

隱藏機體／角色－沉with怪獸優先主義 & DYZAZENON RELIVE

1. CHAPTER・07「受託之物，是什麼？」：使用SDL KAISER GRIDKNIGHT擊敗咬文嚼字怪獸加古拉第二形態。

2. CHAPTER・07「永遠的終結」：完成上一步後，他們將作為劇情增援加入

隱藏機體／角色－卡路雷烏姆・法烏爾 & 古拉凡林

取得條件：完成「CHAPTER・06」的一系列「XXX的挑戰」任務。

完成後會解鎖新任務「次元守護者的邀請函（次元の番人の招待狀）」，完成該任務後加入。

隱藏機體／角色－副主角

加入：完成「黃金遺產」系列任務後加入

其他重要隱私要素

結局分歧

在「CHAPTER・05」的任務「孤獨な月が照らす道」或「輝く夜に」中會出現選項：選擇「尋求與伊邪那對話」→ 進入 天帝路線；選擇「拒絕伊邪那」→ 進入 伊邪那路線。

特別生日精神・機戰發售日

設定：創建自定義主角時，將生日設定為4月20日，血型任意。

獎勵精神指令：

預設：感應（SP15）

Lv.10：先見（SP10）

Lv.20：幸運（SP30）

Lv.30：氣魄（SP35）

Lv.40：直擊（SP20）

Lv.50：勇氣（SP40）

效果：可提前獲得極其實用的高級精神「先見」。