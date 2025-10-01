Ghost of Yotei 羊蹄山戰鬼 遊戲評測｜女武士淒美而殘酷復仇之旅

Ghost of Yotei 羊蹄山戰鬼 遊戲評測｜《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）以其獨特的和風美學與爽快的武士戰鬥席捲全球後，開發商更奠定了其在開放世界動作遊戲領域的大師地位。續作《Ghost of Yotei 羊蹄山戰鬼》終於在萬眾矚目下正式推出，這部作品並非前作故事的直接延續，而是選擇在三百多年後的十七世紀初，將舞台轉移至更為原始、嚴酷的北方大地「蝦夷」（今北海道），講述一段更為黑暗的復仇史詩。記者認為它在繼承前作精髓的基礎上，將藝術表現與戰鬥系統推向了。儘管其開放世界的框架未能完全擺脫公式化的桎梏，但其核心體驗的極致打磨，足以讓它成為一部瑕不掩瑜的出色作品。



踏上蝦夷之地：一幅會呼吸的北國風景畫

如果說《對馬戰鬼》是一首讚頌秋日與暖陽的田園牧歌，那麼《羊蹄山戰鬼》就是一曲描繪寒冬與風雪的北國哀歌。廠商對於環境美學的執著在這部作品中展現得淋漓-盡致，甫一進入遊戲，玩家便會被其驚心動魄的視覺效果所震撼。以雄偉的羊蹄山為背景，蝦夷的自然景觀呈現出與對馬島截然不同的原始與蒼涼。遊戲的畫面對PS5的機能進行了淋漓盡致的壓榨，從山巔到被落葉染成一片腥紅的楓林；從陽光穿透薄霧、灑滿金色光輝的廣袤草原，到陰鬱沉寂、暗藏殺機的沼澤濕地，每一處場景都彷彿是一幅精心繪製的浮世繪，動態而富有生命力。

極致的光影與藝術風格

光影效果的運用達到了登峰造極的水平，無論是清晨陽光下雪地上反射的細膩光澤，還是風暴來臨時烏雲壓境的厚重感，都為這片土地注入了強烈的情感色彩。開發團隊對色彩的運用極為大膽，利用高對比度的色彩來烘托氣氛，例如在純白的雪地中濺上一抹鮮紅的血跡，或是在肅殺的決鬥場景中以金黃的銀杏葉作為點綴，這種強烈的視覺衝擊力，完美服務於遊戲淒美而殘酷的核心基調。引導玩家前進的「引導之風」系統依然健在，看著風吹過草原、捲起漫天花瓣與落葉的景象，本身就是一種無與倫比的享受。

DualSense 沉浸式體驗

PS5 的獨特機能為這趟旅程增添了不可或缺的沉浸感。DualSense 控制器的觸覺回饋技術讓玩家能親身感受到每一次刀刃的碰撞、弓弦的震動，甚至是策馬奔騰時馬蹄踏過不同地面的細微質感。手掣拉弓時提供的阻力，讓每一次蓄力射擊都充滿了張力。加上遊戲音效營造的立體音場——風聲、雨聲、林中鳥鳴、遠處敵人的呼喝——共同構建了一個讓人身臨其境的封建時代日本，使這場復仇之旅變得無比真實。

鬼神之刃：更純粹、更致命的戰鬥美學

《羊蹄山戰鬼》的核心玩法，依然是那令人稱道的戰鬥系統，但此次的體驗卻因主角的更迭而產生了質的變化。遊戲的戰鬥在繼承前作優秀基礎之上，進行了諸多精煉與深化，使其更加血腥、致命，也更具觀賞性。

新主角「篤」：復仇化身的無情鬼神

與掙扎於武士道與權宜之計之間的境井仁不同，玩家將控制「篤」（Atsu）的女性浪人，她是一位以「戰鬼」為人格、徹頭徹尾的復仇者。童年時親睹家人被「羊蹄六人眾」及其首領齋藤殘殺，倖存的她心中只剩下一個目標：復仇。這個角色設定讓篤的行為邏輯更為純粹，她不為榮譽所困，不為道義所縛，她就是一頭為了復仇而生的「戰鬼」。玩家在操作篤時，能清晰地感受到她的每一次揮刀都充滿了決絕與憤怒，這種角色與玩法的深度融合，是本作最成功之處。

精煉入魂的劍鬥與架式

戰鬥系統依然圍繞著架式切換、完美格擋與閃避展開，但動作的流暢度與打擊感均有顯著提升。篤的身手更為敏捷，雙刀流的加入讓戰鬥節奏變得更快，連擊也更為華麗。面對不同的敵人，玩家需要靈活切換不同武器與架式，觀察敵人的破綻，在電光火石之間作出反應。標誌性的「對峙」系統依然保留，那種屏息凝神、一擊斃敵的緊張感依舊讓人血脈賁張。而本作的 Boss 戰設計，特別是與「羊蹄六人眾」的幾場關鍵決鬥，無論是場景氛圍的營造還是戰鬥機制的變化，都堪稱系列巔峰，為玩家獻上了一場場充滿儀式感的生死對決。

復仇之路的迴響：引人入勝但略顯單薄的劇本

《羊蹄山戰鬼》的敘事選擇了一條更為直接、聚焦的道路。捨棄了前作中家國大義的宏大背景，將故事完全集中於篤的個人復仇，這使得遊戲的主線劇情極具驅動力。

遊戲的劇情節奏明快，追獵「羊蹄六人眾」的目標貫穿始終，讓玩家時刻保持著清晰的方向感。透過穿插的童年回憶片段，遊戲逐步揭示了悲劇的全貌，讓玩家對篤的復仇動機產生了深刻的共情。主線故事的編排如同一部引人入勝的時代劇，每一次追蹤到目標的線索，每一次與關鍵人物的交鋒，都緊緊地扣住玩家的心弦，讓人渴望知曉下一個目標的下落，以及那場血色之夜背後隱藏的真相。

然而，當我們將目光從緊湊的主線移開，審視其開放世界的構成時，便會發現本作最大的遺憾。儘管蝦夷的風景美不勝收，驅使著玩家四處探索，但世界中的填充物卻顯得有些公式化與陳舊。支線任務的設計大多未能跳脫「前往某地，消滅一夥敵人」的窠臼，雖然其中不乏一些文筆出色的短篇故事，但整體上缺乏足夠的驚喜與變化，容易讓人在遊戲中後期感到重複與疲勞。那些散落在地圖各處的神社、溫泉、俳句等收集元素，雖然為探索增添了幾分禪意，但其玩法機制與前作相比並無本質上的突破。這種略顯保守的設計，讓這個美輪的世界，有時會予人一種「美麗空殼」之感，未能將其潛力完全發揮。

總結：瑕不掩瑜的武士輓歌

總結而言《Ghost of Yotei 羊蹄山戰鬼》無疑是一款極為優秀的動作冒險遊戲。它擁有當今世代最頂級的畫面表現，氛圍營造無懈可擊，其核心戰鬥系統經過精心打磨後，提供了既殘酷又優雅的頂級動作體驗。主角篤的塑造與其復仇故事，共同譜寫了一曲動人心魄的悲壯史詩。

誠然，遊戲在開放世界的設計上略顯保守，未能帶來革命性的創新，重複的任務設計也可能會消磨部分玩家的熱情。但這些缺點，在其壓倒性的優點面前，顯得瑕不掩瑜。對於熱愛《對馬戰鬼》的玩家、鍾情於武士文化的粉絲，以及所有追求高品質動作遊戲的玩家而言，《羊蹄山戰鬼》都是一款不容錯過的必玩之作。

遊戲評分 8／10

