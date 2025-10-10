《鏈鋸人 蕾潔篇》放出新MV！波奇塔「超魔性之舞」可愛到犯規

改編自漫畫家藤本樹漫畫作品《鏈鋸人》的動畫劇場版《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》9月25日在香港上映，可以說是掀起了一股熱潮。而官方也於7日公開了內含「波奇塔超魔性之舞」的由米津玄師演唱的片頭曲〈IRIS OUT〉的電影版MV！



超魔性波奇塔跳舞畫面看了沒？

改編自藤本樹熱門漫畫作品的改編動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》於9月24日在台灣上映後便掀起了一股「鏈鋸人」熱潮，僅僅上映十多天票房就突破了一億大關，這次的劇場版新登場的角色蕾潔也成為許多人心目中的本作最愛角色。

+ 5

而這次電影除了超帥的作畫和炸裂的劇情，另一個令大家熱愛的地方就是它的主題曲了。本次劇場版片頭曲是由米津玄師演唱的〈IRIS OUT〉，片尾曲則是再度請來米津玄師聯動宇多田光演唱的〈JANE DOE〉。除了先前公開的官方MV已經突破四千多萬觀看，MAPPA也於7日公開了劇場動畫版片頭曲MV！

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》電影版〈IRIS OUT〉登場！

而這次公開的電影畫面版〈IRIS OUT〉，除了可以看到溫馨的早川一家的日常和動感的跳舞畫面，還可以從MV中看到許多本作包括真紀真、岸邊、小小紅等熱門角色的畫面。而當中最為亮點的就是波奇塔超可愛的魔性跳舞畫面了，想要回味劇場版精彩的各位可以直接把這個特別MV多刷好幾次！

相關文章：iPhone 17 Pro宇宙橙色、藏藍色惹熱議！網民：排球少年專屬配色（點擊連接看全文）

+ 3

延伸閱讀：

《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》公開片尾曲〈JANE DOE〉！黃金陣容米津玄師、宇多田光攜手演唱！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】