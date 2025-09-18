iPhone 17 Pro宇宙橙色、藏藍色惹熱議！網民：排球少年專屬配色

果粉們的年度大事，2025蘋果秋季發表會於9月10日凌晨正式登場，本次不負眾望發表四款新機，不論是性能或是外觀都掀起話題。



而正如之前情報的一樣，旗艦機iPhone 17 Pro釋出宇宙橙色、深墨藍色與銀色三款，其中宇宙橙讓部分網友卻步，但就有名台灣網友意外發現橙色與藍色擺在一起就成為動漫《排球少年》影山、日向的限定色，還有人補充《火影忍者》、《數碼寶貝》的主角群也是用這配色組合，讓網笑稱：「突然就想入手了！」

本次iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max與之前釋出的情報相同，提供宇宙橙色、藏藍色與銀色3種選擇，儘管大部分都稱宇宙橙為「愛馬仕橘」，但仍有人對這前衛配色不買單，紛紛於網路上開啟討論。

+ 3

而Threads上就有名台灣網友發表貼文，表示iPhone 17 Pro系列宇宙橙色、藏藍色擺在一起，簡直就像《排球少年》影山&日向的色系組合，同時也是屋野高中的顏色，讓網紛紛笑稱：

「聽你一說突然就想買了」

「想要包色了」

「蘋果應該找你去當行銷」



另外也有網友指出，這色系也對應《火影忍者》鳴人&佐助、《數碼寶貝》戰鬥暴龍獸&鋼鐵加魯魯。

iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max這次在相機方面大升級，搭載蘋果史上最強大的相機系統，後置三顆4,800萬畫素鏡頭，支援8倍光學級變焦，並配備更大感光元件，帶來專業級攝影體驗。



相關文章：iPhone 17售價．Air極薄．AirPods Pro 3翻譯｜Apple發布會懶人包（點擊連接看全文）

+ 24

延伸閲讀：

iPhone 17 系列懶人包！Air 最薄、Pro 旗艦影像亮點多、售價＆開賣日期一次看懂

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】