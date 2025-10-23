《墨魚遊戲2》試當真YouTube片其中一位參賽紅人：「冧巴」016 的「方丈」劉以達，玩遊戲勁唔勁就未知，但他玩具具模型的資歷跟搞音樂同樣深厚；劉以達最出名就是作為蝙蝠俠道具／玩具收藏家，但原來他模型癮不止於此，多年來密密上色組合了大量模型，年初曾與知名二手玩具場TOY ZONE合作搞「方丈這一家」模型賣物會，由於反應熱烈，今次「方丈」將於11月9日再度搞玩具開倉，今次主要賣「方丈」收集了27年多的各種完成品玩具收藏。



百足咁多爪｜星矢高達超人乜都買

劉以達在facebook表示：「準備搵件聖誔禮物啦係咪？上次模型會好評如潮，今次玩具種類多D，大部分係成品玩具！」今次劉以達全力出清珍藏玩具，從宣傳圖中可再次確認「方丈」涉獵的玩具類型極多，可見有懷舊機械人《V型電磁俠》、《山T女福星》美少女公仔、聖鬥士聖衣神話、Hot Toys 科幻12吋人偶、《ET外星人》、《小肥肥一族》，知名劈價貨《境界戰機》模型……真的百足咁多爪。

今次劉以達全力出清珍藏玩具，從宣傳圖中可再次確認「方丈」涉獵的玩具類型極多（fb：TatsLauyeetat 圖片）

賣模型完成品大受歡迎

方丈多年來密密上色組合了大量模型，有高達有跑車有拉打有美少女，年初就曾在知名二手玩具場TOY ZONE合作搞「方丈這一家」模型賣物會，出讓多年來他的手作完成品，雖然未算大師級水準，但都絕不是馬馬處處之作，大部份已經被玩家買走。

TOY ZONE 是香港經營了30年以上的知名二手玩具賣場，劉以達表示以前收工就去掃貨，與店主（圖左）非常熟。（fb：TatsLauyeetat 圖片）

同太太拍住拖掃貨｜開倉都有達嫂珍藏賣

方丈另文分享自己買玩具感想：「今年慶祝結婚27週年，婚姻生活呢，當然包括開門七件事，不過方丈家仲有第八件：就係玩具喇！」原來他在拍拖時期，經常帶達嫂搜尋玩具，由模型開始，到手辦公仔出現，由街舖一袋二袋到網購送上門，日子有功，連太太都成為玩具迷，廿幾年來屋企已變了「玩具展覽場」。

相信有去過大阪都知，此處是日本橋電電城的知名玩具店Jungle（fb：TatsLauyeetat 圖片）

方丈鍾意電影人物figures ，達嫂就喜歡收藏卡通角色。估計方丈也不是要「退坑」不再買，而是清出一些地方，迎接將來的新貨。如果想接手「方丈」劉以達的玩具珍藏，又可以見到他本人面，就要留意活動情報：



「方丈這一家」模型賣物會

時間：2025年11月9日(星期日）2-7pm

地點：Toy Zone（筲箕灣南康街17號天悅筲箕灣廣場2樓2002號鋪）