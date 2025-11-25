《海賊王 ONE PIECE》與美國職業籃球聯賽 NBA 展開爆炸性聯乘！由萬代（BANDAI SPIRITS）將推出一系列極具紀念價值的聯乘figure，包括路飛身穿湖人、勇士、公牛等NBA球會戰衣，推出「Master Stars Piece」系列飛躍騰空入樽姿勢的figure完成品，加上其他盲盒、索柏穿上NBA球衣的可愛毛公仔，將熱血動漫與籃球的魅力完美結合，12月正式發售。



路飛身穿NBA球衣入樽？造型設計有何亮點？

首波主打商品「Master Stars Piece」系列Figure，主角路飛換上六支 NBA 球隊的球衣，包括洛杉磯湖人、芝加哥公牛、波士頓塞爾特人、紐約人、曼斐斯灰熊及金州勇士。模型細緻還原了路飛在球場上騰空入樽的動感瞬間，面部表情與肌肉線條均極具魄力，完美展現了「海賊王」遇上籃球的熱血火花。

「Master Stars Piece」系列飛躍騰空入樽姿勢的figure完成品

未來還有什麼新品？索柏毛公仔會否接著登場？

除了路飛模型外，官方更預告將於 2026 年推出第二彈商品，包括穿著NBA球衣的索柏（Chopper）毛公仔，尤如化身球會吉祥物。最後還有迷你盲盒系列與 S.H.Figuarts 可動模型。至於在主題key art上出現的五檔路飛，則暫時未知有甚麼產品，一起期待吧！

穿著NBA球衣的索柏（Chopper）毛公仔

迷你盲盒系列

香港粉絲如何入手？PREMIUM BANDAI 何時接受預訂？

各位香港粉絲請密切留意！此系列預計於 2025 年 12 月正式發售。香港官方網上商店「PREMIUM BANDAI Hong Kong」將於今年 12 月率先接受訂購。此外，指定的 NBA Official Store 實體店屆時亦會陸續發售，想入手的收藏家務必鎖定開訂日期。