PokeFest 2025是香港首個以Pokémon寶可夢為主題的大型卡牌展覽暨粉絲狂歡祭，將於12月12至14日假九龍荔枝角D2 Place舉行。一期跟二期商場共有超過30,000尺場地，雲集60個以上收藏與交易攤位， 有農夫同其他人氣藝人、KOL同你一齊爆卡、睇卡牌比賽。加上巨大化寶可夢打卡位、寶可夢收藏展等等元素，01空間還有獨家85折減3蚊換飛優惠，無論是一般Pokemon迷又或是Pokemon Card玩家，都沒理由不入場！



最新活動 Update！直擊D2現場實況

今日同事親身到了D2參觀Pokefest，場內不單有大量卡牌攤位、更有好多收藏家展出珍品，又有好多可愛打卡位，即睇相集。

+ 8

就算不是Pokemon卡玩家都一樣盡興

相信各位香港Pokemon迷都很期待12月12日入場，而大會早前更追加發佈了第二輪 Pokefest 的豐富活動內容以及購物、抽獎優惠！更發表了全港首個 PokeFest Mega Battle 2025 卡牌對戰比賽細節，無論你是一般Pokemon Card玩家還是寶可夢迷，均可盡興而歸。

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

－巨大化 Pokémon 寶可夢公仔打卡位

－巨大化 Pokémon 寶可夢公仔打卡位（想像圖）

－ 農夫、Eelyn 伊霖、安俊豪、ReneeBobo李蔓瑩等喜愛Pokemon的藝人網紅，一齊到場同大家爆卡、睇比賽直播。

農夫、Eelyn 伊霖、安俊豪、ReneeBobo等喜愛Pokemon的藝人網紅，一齊到場同大家爆卡、睇比賽直播。

－全港首個 PokeFest Mega Battle 2025 卡牌對戰比賽，更講來殿堂級卡牌老師馬Sir協辦，比賽更有專業裁判團及決賽直播，就算平時只是玩PKM卡手遊的人，都可以enjoy，感受大賽氣氛。

全港首個 PokeFest Mega Battle 2025 卡牌對戰比賽

－除了各攤位展出／售賣珍罕的Pokemon卡，場內更有其他寶可夢精品玩具收藏展覽。

除了各攤位展出／售賣珍罕的Pokemon卡，場內更有其他寶可夢精品玩具收藏展覽

-「通用卡店」帶來不同Pokémon主題卡盒及其他獨家購物優惠，更可能發售最新卡包。

「通用卡店」帶來不同Pokémon主題卡盒及其他獨家購物優惠

－周末免費互動遊戲 贏走 Pokémon 寶可夢卡包與精品

－每張入場券送 $10商場現金券，可在D2 Place一期及二期商場指定餐飲、零售及娛樂商戶使用。入場券更可參加即日大抽獎，獎品包括評級卡、卡盒、卡包、周邊產品🎉

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

每張入場券送 $10商場現金券，可在D2 Place一期及二期商場指定餐飲、零售及娛樂商戶使用。

什麼是PokeFest 2025?為何Pokemon卡迷一定要參加?

這場由收藏家專為收藏家打造的盛會，匯聚超過60個收藏與交易攤位，展出無數訓練員夢寐以求的稀有卡牌及絕版珍品，更有專業評級服務、人氣藝人KOL互動及卡牌對戰比賽，讓你零距離感受最熾熱的寶可夢訓練家氛圍！

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

PokeFest 2025 現場有什麼精彩活動?

展覽分為兩層:2樓THE SPACE設有超過60個收藏與交易攤位，7樓THE UPPER STAGE則是收藏品特展區，由資深收藏家借出平日難得一見的稀世珍藏供免費欣賞。現場更設卡牌對戰區、新手教學工作坊、舞台表演及與人氣嘉賓互動環節。大會準備大量鑒定卡、卡包及周邊禮物回饋訓練員，務求將氣氛推向高峰！

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

如何在PokeFest 2025 獲得寶可夢卡評級鑒定服務？

PokeFest 2025請來國際認可的評級鑒定服務進駐會場，包括PSA評級及首度登場的TAG評級公司，讓參加者可以「即買即拆即評」，即場見證卡牌價值提升的重要時刻。這對收藏家來說是難能可貴的機會！

01獨家減$3購票👉PokeFest Show

Pokefest 2025 何時舉行？

PokeFest 2025 活動詳情

日期： 2025年12月12日至14日

時間：12月12日：16:00 – 21:00

12月13日-14日：12:00 – 21:00

地點：荔枝角D2 Place一期 2樓 THE SPACE、7樓 THE UPPER STAGE

單日門票：HK$20



立即前往01空間購買早鳥門票，即享獨家85折（減$3）換購優惠！（單日門票原價$20）

01獨家減$3購票👉PokeFest Show