索尼影業在Game Awards 2025內釋出《街頭霸王》（Street Fighter）最新真人版預告。雖然網上早已爆出演員選角、早有心理準備是另一場真人改篇「視覺災難」的史詩級「毀童年」巨作；果不其然，網民看畢預言後恥笑：個春麗仲衰過成龍扮女人……



春麗選角是來搞笑嗎？成龍反串女人還比她可愛？

整條預告片的「高潮位」莫過於春麗的驚鴻一瞥。雖然鏡頭不多，但那種「詭異」的氣場已足以讓粉絲崩潰。網民紛紛留下了毒舌評論：「這春麗選角比成龍還慘是怎樣？」對於一位女演員而言，竟比不上男扮女性真的是刻薄到極。

也有人提及，就算是無版權的港產片《超級學校霸王》，當中由邱淑貞扮演的春麗，應該是史上最美真人版了。最後又有人套用《超級學校霸王》內大雄（張衛健 演）的對白「我一定會判你有罪」，笑稱作品得罪了全體《街霸》粉絲。

整體水準說不上極差｜期待正式上映

公平講，其實片商已盡力將遊戲角色真人化，當中尤其以特徵明顯的「蘇聯佬」、「印度佬」、「青狼」做得最好看。反而阿隆阿Ken都過於真實，有一點流浪漢乞食的感覺。女角方面，記者自己覺得Cammy算還原得相當好，有點奸有點邪，整體水準真的沒像網民罵得那麼差。

網民搶心能理解｜漫改真人爛片多

網民的毒舌並非無的放矢，而是出於對這款經典遊戲的痛心。回顧《街頭霸王》過去的影視改編史，雖然爛片不少，甚麼是改到有點「放飛自我」，但出奇地無論是90年代荷里活版，甚至是上文提及的無版權港產片《超級學校霸王》，擺個十年廿年後，卻出奇地受網民喜愛，換個角度當cult片、笑片睇。所以，這部 2026 年上映的新作，或者不要抱過大期待，說不定最終有驚喜。

荷李活1994年嘗試製作過《街頭霸王》電影，由於美國首先，所以主角改為Jean-Claude Van Damme扮演的「軍佬」為主角。而及後還有2009年的《春麗傳》《街頭霸王：暗殺拳》（Street Fighter: Assassin's Fist）、《街頭霸王：重生》（Street Fighter: Resurrection），都是低成本B級製作。

Jean-Claude Van Damme主演1994年《街頭霸王》真人版電影。（《街頭霸王》真人版劇照）

