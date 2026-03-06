Nintendo Switch 2 新作《Pokémon Pokopia》於外國game媒收穫一致高評價，此作由《寶可夢》系列 Game Freak 製作室與曾開發《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》的光榮特庫摩團隊聯手打造。經過10小時的深度實測，記者認為這款主打沙盒建造與慢活休閒的作品充滿驚喜。



百變怪的開拓日常

玩家將扮演一隻為了尋找心愛訓練家而化身成人類的「百變怪」，在一個起初只有「巨蔓藤」存在的荒蕪大地上，透過完成各項任務讓世界重現生機。遊戲完美融合了沙盒工藝與慢節奏生活，讓寶可夢愛好者能以全新視角探索這個奇妙世界。



結合動森與創世小玩家玩法！新手極度友善的建造與捕捉系統

很多動作遊戲玩家或許會擔心沙盒遊戲門檻太高，不知從何入手建屋。本作針對這點作出了極具心思的引導設計。系統會提供清晰的任務指引，例如收集木材、除草等，帶領玩家一步步重建城鎮。最令寶可夢迷興奮的，絕對是獨特的「棲息地系統」。當玩家在特定區域種植花海或草叢，便能吸引相應的寶可夢現身。例如幫助「奇異種子」可讓周圍長滿綠色植物，協助「車厘龜」則能以水槍灌溉枯竭的土地。這種將地貌改造與寶可夢生態完美結合的玩法，大大提升了玩家四處探索的動力。

Switch 2 實機表現：手提模式極致暢順，真實時間連動增加代入感

對於喜歡隨時隨地拿出主機遊玩的玩家來說，本作在 Switch 2 上的手提模式表現絕對令人滿意。實測遊玩了超過10小時，畫面幀數依然非常穩定暢順，與電視模式相比幾乎沒有明顯落差。此外，遊戲引入了類似《動物森友會》的真實時間連動系統，無論是日夜交替，還是興建大型房屋所需的等候時間，都與現實世界同步。這種設計巧妙地控制了遊戲節奏，避免玩家為了推進進度而日以繼夜瘋狂「爆肝」，真正享受與寶可夢共度的悠閒時光。

這款遊戲就像《集合啦！動物森友會》一樣，玩家可以隨心所欲地改變髮型服裝

10小時遊玩總結：寶可夢迷絕對不能錯過的休閒慢活神作

總括而言，本作巧妙地將寶可夢的強大 IP 魅力注入沙盒遊戲之中。最令人驚喜是，此作的定位上，玩家本身也是一隻寶可夢（百變怪），所以能聽懂其他寶可夢的說話，各Pokemon都有專屬的對話和性格設定（奇異種子竟然是MK妹、卡拉卡拉性格竟然好憂鬱），為原本單調的收集過程增添了極大的樂趣與溫度。無論你是喜歡自由發揮創意的資深沙盒玩家，還是單純想與寶可夢共度悠閒時光的新手玩家，這款作品都能為你帶來極佳的遊戲體驗，值得盡早入手開荒。

如果要數不足不處，暫時是覺得多人模式沒有為玩家帶來甚麼獨特且非多人同玩不可的體驗，期待遊戲反應好，有更多在線人數後，製作組能以DLC或更新方式，完善多人模式的內容。

尋找此作特別開發的「變了模樣的Pokemon」，比如綠化了的卡比獸、長年不戰鬥連毛色也退黃的皮卡丘，也盡見製作組的心思與愛。

還能4 人連線※同步在島上瘋狂拍照、蓋房子，享受愜意的慢活時光 。

