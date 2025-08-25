MGSD 風靈高達都未買，BANDAI已經公佈2026年推出MGSD 命運高達！飛鳥真愛機Destiny Gundam 來了！而同期BANDAI一共公開了8款2026年推出的新款高達模型 Gunpla！大家明年的工資還是要上貢給萬代、加油工作吧。



MGSD 命運高達

《SEED FREEDOM》的超高票房，加上阿真駕駛命運二式加配宙斯裝備的確很有型，加上可以玩「光之翼」偏光上色透明特效配件，相信又會搞 P BANDAI 特色色版本，不難理解為何BANDAI會先出「迪士尼」而不是MGSD 正義高達。

預定發售日：2026年2月｜定價：4,950日圓(連10%稅金)

MGSD 命運高達 CG預想圖／非實物

其他六款2026年發售新高達模型一覽

MG 全武裝ZZ高達 Ver. Ka

在2020年發售的白盒MG FAZZ Ver. Ka 模型，直至現時依然是極少再版的搶手貨。不過BANDAI話不用「食炒」了，我們2026年2月來一隻新貨：MG 全武裝ZZ高達 Ver. Ka！它跟MG FAZZ Ver. Ka 最大分別，是其配色跟電視TV版，裝甲為藍色，拆甲後的主體

預定發售日：2026年2月｜定價：12,540日圓(連10%稅金)

很多人將兩款名稱相似的機體搞亂了，其實全機灰白色的FAZZ是來自《聯邦先鋒戰》（又稱：高達前哨戰），定位是AE社開發ZZ專用強化裝甲時生產的試作機，它的裝甲不可拆，頭部的Hi Mega Cannon 只是裝飾品，且沒有核戰機分體變型設計。

而今次的新Ka版是改篇自TV版內的最終強化型ZZ的外加裝甲版，由明貴美加設計，裝甲為藍色，單肩巨砲未曾在TV內出場。

全武裝ZZ高達｜電視內出場片段截圖

不過別期待這款全武裝ZZ高達 Ver.KA 拆甲後可以變型，因為照原設定，當時ZZ為了加強戰鬥力，已經取消了分體成三機戰鬥的能力。應該一如舊MG全武裝ZZ高達，可拆甲但扣起了一些零件，令你無法分體成3部戰機，也不能合體為G堡壘。

全武裝ZZ高達｜舊版MG模型

FAZZ的誕生其實要回帶到1987年，萬代授權模型雜誌「Model Graphix」推出小說+模型完成品演試的新形式作品。萬代在模型系列第1彈中加插了全武裝ZZ高達（留意當時未定名為FAZZ），追加了巨型肩砲，插畫中還看到Z高達。