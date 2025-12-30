Pokemon又有新作？《寶可夢：風浪》情報公開：魔人化＋新地圖

《寶可夢傳說 ZA》推出後反應兩極，更被大量粉絲批評失去《寶可夢》系列的味道。雖然 Game Freak 與任天堂官方至今仍未正式確認第十世代正傳作品的存在，但隨着時間推進，愈來愈多線索顯示，新一代作品或已進入實質開發階段，而一個暫稱為《寶可夢：風浪》的名稱，正逐漸在玩家之間傳開。



多方傳聞指出，寶可夢系列很可能會在明年二月、配合三十周年活動，首度揭開第十世代新作的神秘面紗。然而在官方開口之前，網絡世界已率先出現大量未經證實的資料流出，甚至包括早期開發畫面與設定插畫。

早於今年十月，一宗涉及開發資料的黑客入侵事件，令大量與《寶可夢》第十世代相關的內容在網上曝光。這批資料被指包含遊戲代號、地圖概念、角色設定，以至部分初期動畫測試畫面，其中「風浪（Winds／Waves）」一名被多次提及，因而被視為新作的暫定名稱。

到了十二月下旬，另一波爆料再度出現，內容不僅補完了早前的傳聞，甚至首次展示新地區博士的外觀輪廓與新作的移動方式。自稱長期追蹤寶可夢開發動向的爆料者 Moot Monthly 表示，現時流出的圖像與動畫，很可能全數來自同一批早期測試資料，未必代表最終會於新一代主機推出的正式版本。

根據外流資料，《寶可夢：風浪》的男女主角造型已在早期版本中成形，整體風格偏向實用與冒險感，與近年正傳作品一致。值得留意的是，一款名為「洛托姆滑板車」的移動工具再次出現，玩家可透過該載具在地圖上高速穿梭，這項設計被視為延續《朱紫》與《傳說》系列對探索自由度的重視。

由於近代作品均提供相當豐富的服裝與外觀自訂選項，玩家普遍預期《風浪》將進一步深化角色客製化系統，讓主角更貼合玩家個人風格。

全新博士登場 行走群島的關鍵角色

在外流的早期渲染圖中，《風浪》的寶可夢博士形象首次曝光。與以往多數定點出現的博士不同，這名新博士被指會駕車在群島之間移動，並於多個地點與玩家互動。其外型設定為年紀較長的男性，擁有濃密眉毛與鬍鬚，整體氣質更貼近冒險者而非學院派學者。這樣的角色安排，亦被視為呼應本作以「風」與「浪」為核心的群島世界觀。

群島地圖＋隨機生成概念

地圖設計方面，《寶可夢：風浪》據稱將以多座島嶼構成全新地區。外流插畫顯示，玩家可自由航行或移動於不同島嶼之間，整體規模或較《朱紫》更為分散。

更具爭議性的，是部分消息提到遊戲可能引入「程序生成」技術，令某些島嶼的地形在不同遊戲存檔中出現變化。支持者認為這能大幅提升探索的新鮮感，但亦有玩家擔心會削弱地圖的設計深度。較為主流的推測是，核心島嶼與重要城鎮仍會固定存在，隨機變化僅限於周邊小島或自然區域。

「魔人化」機制登場 結合天氣系統

每一代《寶可夢》正傳作品，幾乎都會引入一項全新對戰或型態機制，而《風浪》亦不例外。傳聞指出，本作將加入代號為「魔人」（Majin）的新系統，並與天氣變化緊密相關。

從目前流出的動畫片段可見，寶可夢在進入該狀態後，身體輪廓會出現扭曲變化，並被一層雲霧包圍。這種型態是否屬於暫時性強化、特殊進化，抑或與戰場環境互動，暫時仍未有明確說法。若傳聞屬實，「魔人化」或將成為繼極巨化、太晶化後，又一次嘗試改寫對戰節奏的關鍵系統。

必須強調的是，截至目前為止，《寶可夢：風浪》仍未獲官方正式承認，所有資訊皆屬非官方流出內容。考慮到早期開發階段往往會有大量調整，最終成品與現時所見仍可能存在顯著差異。