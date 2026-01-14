下一代 Xbox 根本就是 Windows 電競 PC？同時會有家用／手提版？

下一代 Xbox 2026年推出、新消息爆料｜有外媒爆料指得到微軟內部可靠消息，下一代 Xbox 主機將完全放棄傳統遊戲機體系，根本就是一台運行 Windows 系統的高規格電競電腦。消息更指，ROG Xbox Ally X 手提機的成功，微軟將同時開發新的家用／手提硬件，且會搭載投映到家用電視的操作介面，基本上打通了電腦打 PC game／電視打 Xbox 遊戲這個固有框架。

融合主機與 PC 的雙重優勢

微軟下一代 Xbox 最關鍵的改變在於「開放性」，它將同時擁有傳統家用主機的易用性，以及 PC 遊戲的廣泛兼容性，同時享受雲端遊戲與單機運算的優勢。用戶更可以自由選擇使用傾向家用機的 Xbox 專屬介面，又或是使用傳統 Windows 桌面；未來的 Xbox 玩家可能不再被鎖定於 Xbox Game Pass 或微軟自家的商店生態系，甚至可以在新 Xbox 上用 Steam、Epic Games Store等遊戲平台庫。

總裁暗示下代 Xbox 將會很貴

Xbox 總裁 Sarah Bond 在接受 Mashable 專訪時曾暗示，下一代主機將提供「非常頂級、高端且精心策劃的體驗」，並強調將玩家限制在單一商店或體驗中已是「過時」的做法。她表示，未來的方向是讓玩家能跨平台存取遊戲，實現真正的「Xbox Play Anywhere」。

總裁暗示下代 Xbox 將會很貴
網民：微軟其實已放棄家用機

有網民擔心，將來的Xbox定價一定不便宜，因為它基本上只是貼了Xbox label的電競PC。微軟現時已將自家作如《HALO》、《Gears of War》放行至過去的競爭對手PS5平台，又與第三廠合作推出 ROG Xbox Ally X ，說穿了根本就放棄了家用機市場。

