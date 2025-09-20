《零～紅蝶～REMAKE》2026年初來襲！全新預告展現恐怖氛圍

臺灣光榮特庫摩宣佈，和風恐怖冒險遊戲《零～紅蝶～REMAKE》（Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam）決定於2026年初跨平台發售，同時發表能感受本作氛圍的預告片。



本作為2003年發售的「零」系列第2作，和風恐怖冒險遊戲《零～紅蝶～》之完全重製版，故事描述一對誤入怨靈徘徊的廢村的雙胞胎姊妹，需要在推進故事劇情的同時，使用「能拍下超乎常理的事物，並將其封印的照相機『射影機』」來對抗無數幽靈。

本次重製不僅大幅提升了畫面與音效，還對遊戲的系統與操控性進行了全面翻新。在承襲了運用「射影機」拍攝靈體，以將其擊退的固有系統的同時，本作也強化了「射影機」在探索與戰鬥中的角色。此外還新增了「和繭牽手」的新動作，讓玩家更能感受姊妹間深厚的情感。

《零 ～紅蝶～ REMAKE》發表預告片

《零～紅蝶～REMAKE》2026年初來襲！（KOEITECMOTAIWAN＠YouTube）

+ 14

《零 ～紅蝶～》故事大綱

雙胞胎姊妹「天倉澪」和「天倉繭」重遊舊地，來到了回憶中的溪谷。

這一帶就快要被水壩淹沒了……

正當澪沉浸在回憶中時，一隻紅蝶翩翩飛來。彷彿被引誘一般，姊姊繭竟追逐著那隻紅蝶，進入了「從地圖上消失的村莊」。

正當澪沉浸在回憶中時，一隻紅蝶翩翩飛來。彷彿被引誘一般，姊姊繭竟追逐著那隻紅蝶，進入了「從地圖上消失的村莊」。（KOEITECMOTAIWAN＠YouTube）

在那座永無白晝的村莊裡，有無數怨靈蠢動，尋找著逃離儀式的雙胞胎。

澪想找到繭並逃離村莊，但這一行動卻在無意間重現了過去的慘劇。

澪想找到繭並逃離村莊，但這一行動卻在無意間重現了過去的慘劇。（KOEITECMOTAIWAN＠YouTube）

隨後，澪在村莊的最深處得知了「不得窺看的禁忌儀式」的真相……

延伸閲讀：Switch 2 遊戲推薦｜咚奇剛Bananza 7.17推出！附7~10月必玩作品（點擊連結看全文）

延伸閱讀：

繼《8號出口》後，知名恐怖遊戲《夜勤事件》也確定推出真人改編電影

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】