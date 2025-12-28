Nintendo Switch 2 由11月的《寶可夢傳說Z-A》以至12月的《銀河戰士Prime 4》、JRPG《八方旅人0》作結，真不明白為何仍有人說NS2沒game可玩。

踏入2026年，NS2的軟件陣容將更加豐富！1月有《FFVII Remake INTERGRADE》，2月更不得了，《Resident Evil 9》終於不再因為硬件性能而無法跟其他平台同步推出、有NS2版了！至於3月就有「寶可夢版動森」《Pokémon Pokopia》…以下為大家精選了20款令人期待的 Switch 2 必玩作品，全都玩一次才跟我說Switch 2 沒game好買吧。



Final Fantasy VII Remake INTERGRADE

平台：NS2｜發售日：1 月 22 日

《Final Fantasy VII Remake INTERGRADE》是基於經典《FF7》徹底重製的動作角色扮演遊戲（ARPG）。玩家將再次扮演 Cloud，與戰友對抗掌控世界能源的巨大企業。戰鬥系統由昔日的指令式改為「即時動作結合指令」，兼顧爽快感與策略性。針對 Switch 2 優化後，流暢度大幅提升，即使未接觸過原作也能輕鬆上手，是新舊玩家皆宜的代表作。

勇者鬥惡龍 VII 重製版 (勇者鬥惡龍7 Reimagined)

平台：NS／NS2／PS5｜發售日：2026 年 2 月 5 日

經典回合制 RPG 回歸，玩家將踏上跨越時空的冒險，探索不同時代的城鎮與迷宮，與怪物戰鬥並逐步成長。本作賣點在於深厚的劇情與細膩的角色刻畫，戰鬥採用傳統輪流出招機制，無需即時反應，節奏較慢，特別適合想細味故事、或初次接觸日系 RPG 的玩家。

Mario Tennis 狂熱

平台：NS2｜發售日：2 月 12 日

《瑪利歐網球 狂熱》是一款以網球為主題的運動派對遊戲，看似簡單卻極具技巧深度。玩家可選用 Mario 系列角色對戰，每位角色均有獨特的擊球特性與必殺技。遊戲重視即時反應與擊球時機，無需深究網球規則也能快速上手，同時支援多人對戰，非常適合朋友聚會或家庭娛樂，是 Switch 2 上輕鬆耐玩的休閒之選。

人中之龍 3＋外傳 合集

平台：NS2／PS5／PC｜發售日：2026 年 2 月 12 日

《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》結合動作冒險與極道劇情的作品。玩家可在城市中自由探索，遊走街道、承接支線任務，遇敵即進入即時戰鬥。遊戲以黑道世界為背景，故事圍繞人情、衝突與抉擇，劇情內容豐富，風格猶如一部可親自操作的日劇，非常適合重視故事體驗的玩家。

真・三國無雙 Origins

平台：NS2｜發售日：2026 年 2 月 12 日

《真・三國無雙 Origins》以三國歷史為背景，玩家需操作武將在大型戰場中對抗大軍。官方強調回歸系列核心的戰場節奏與戰術感，不再單純「割草」清兵，而是需要依戰況推進前線、支援友軍。

Reanimal 生靈重塑

平台：NS2／PC／PS5 發售日：2026 年 2 月 13 日

雙人合作恐怖冒險遊戲，玩家將扮演一對兄妹，在氣氛詭異的島嶼中探索解謎，必須互相配合才能生存並逃離險境。遊戲由《Little Nightmares（小小夢魘）》原班人馬開發，延續其擅長的壓迫感氛圍，重點在於緊張感與合作體驗，而非動作戰鬥，適合想與朋友共同體驗恐怖氣氛的玩家。

Resident Evil 9 (生化危機：安魂曲)

平台：NS2／PS5／PC｜發售日：2026 年 2 月 27 日

《Resident Evil 9》為生存恐怖遊戲大作，玩家需在陰暗危險的環境中探索、解謎，並謹慎管理有限的彈藥與資源。遊戲不強調射擊爽快感，而是透過壓迫感十足的場景與音效，營造持續的緊張氛圍。每一步都充滿風險，非常適合喜愛心理恐懼與挑戰極限的玩家。

Pokémon Pokopia

平台：NS2｜發售日：2026 年 3 月 5 日

《Pokémon Pokopia》是一款慢活風格的沙盒遊戲，玩法與系列傳統對戰不同，不設道館或競技元素。玩家將與 Pokémon 共同生活，在開放世界中探索、互動與建設環境，體驗悠閒的日常節奏。遊戲強調陪伴感與自由度，非常適合想放鬆身心、不追求戰鬥壓力的玩家。

零 ～紅蝶～ REMAKE

平台：NS2｜發售日：2026 年 3 月 12 日

日式恐怖冒險遊戲《零 ～紅蝶～ REMAKE》，玩家將在被詛咒的村落中探索，透過特殊的相機「射影機」擊退怨靈並解開謎題。遊戲並非以動作戰鬥為主，而是以壓抑的氣氛、緩慢推進的劇情與心理恐懼為核心，適合喜愛故事導向恐怖遊戲與日式靈異題材的玩家。

Monster Hunter Stories 3 命運雙龍

平台：NS2｜發售日：2026 年 3 月 13 日

《Monster Hunter Stories 3 命運雙龍》結合回合制 RPG 與魔物養成元素，玩法與正傳的即時狩獵截然不同。玩家將培育各種魔物成為夥伴，一同探索世界並進行回合制戰鬥。遊戲著重劇情發展與戰術運用，而非操作反應速度，非常適合喜愛故事導向、又想體驗魔物獵人世界觀的玩家。

真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered

平台：NS／NS2｜發售日：2026 年 3 月 19 日

經典動作遊戲高清重製，玩家將扮演三國名將，在大型戰場中一騎當千。遊戲以連續攻擊與必殺技為核心，操作直覺、節奏明快，無需複雜技巧即可享受爽快感。本作收錄原版及《猛將傳》內容，並針對畫面與操作進行優化，是下班後減壓的最佳選擇。

NS《咒》Incantation

平台：NS／NS2｜發售日：2026 年 3 月

《NS 咒》是一款台灣開發的原創動作冒險遊戲，以魔法為核心玩法。玩家將在充滿未知與危險的世界中探索，運用不同魔法能力進行戰鬥與解謎。遊戲強調「操作」與「探索」的結合，需要觀察環境並靈活運用技能，整體節奏偏向冒險體驗，適合喜歡嘗試新世界觀與原創玩法的玩家。

九日 (Nine Sols)

平台：NS｜發售日：2026 年 4 月 14 日

《九日》是一款結合道教神話與科幻元素的動作冒險遊戲。玩家需透過精準操作進行戰鬥，極度重視攻防節奏與格擋時機，難度偏高（Hardcore）。遊戲以探索與劇情推進為主軸，戰鬥極具挑戰性，適合喜愛硬派操作與獨特美術風格的玩家。（留意此作為NS1遊戲，但NS2主機亦可玩）

Pragmata 人機迷惘

平台：NS2／PS5／PC｜發售日：2026 年 4 月 24 日

《Pragmata》是一款科幻題材動作冒險遊戲，背景設定於未來世界。玩家將在探索環境的同時進行射擊戰鬥，並透過解謎推進關卡與劇情。遊戲強調科幻氛圍與故事敘述，玩法結合動作與思考元素，適合喜愛未來題材與劇情導向冒險的玩家。

Fire Emblem:萬縷千絲

平台：NS2｜發售日：2026年內預定

《Fire Emblem：Fortune's Weave （萬縷牽絲）》是一款戰棋角色扮演遊戲，玩家需在格狀地圖上配置角色、規劃行動順序並進行回合制戰鬥。遊戲重視戰術思考與站位選擇，同時透過角色間的羈絆與關係發展推進劇情。整體節奏偏重策略，適合喜歡動腦、享受長期培育角色的玩家。

耀西與不可思議的圖鑑

平台：NS2｜發售日：2026年內預定

《耀西與不可思議的圖鑑》是一款動作平台遊戲，以跳躍、解謎與收集為核心。玩家將操作 Yoshi 在色彩繽紛的關卡中前進，利用不同能力跨越障礙、尋找隱藏要素。遊戲畫風可愛、操作直覺，難度設計親民，適合各年齡層玩家，亦是親子同樂或輕鬆遊玩的理想之選。

The Dusk Bloods

平台：NS2｜發售日：2026年內預定

《The Dusk Bloods》是一款黑暗奇幻風格的 ARPG，以吸血鬼題材為核心，主打網上合作 PvE 體驗。玩家將與其他玩家組隊，在陰鬱的世界中探索關卡、對抗強大 Boss。遊戲重視團隊合作與角色分工，而非玩家對戰，適合喜歡與朋友共同挑戰高難度關卡的玩家。

Tomodachi Life 朋友收集：夢想生活

平台：NS／NS2｜發售日：2026年內預定

《Tomodachi Life》是一款生活模擬遊戲，玩家將角色放入小島生活中，觀察他們之間的互動與日常事件。遊戲重點不在於操作技巧，而在於觀看角色間產生的關係與突發狀況，節奏輕鬆、充滿趣味。適合想放鬆、不追求挑戰，只想享受輕鬆日常的玩家。

Splatoon Raiders

平台：NS2｜發售日：2026年內預定

《Splatoon Raiders》是《Splatoon》系列的衍生作品，玩法有別於正傳的多人對戰。本作主打單人冒險射擊，玩家將在未知區域探索，利用墨汁進行移動、解謎與戰鬥，並透過劇情推進了解世界觀。遊戲以探索與故事為核心，非競技取向，適合不想連線對戰、但喜愛《Splatoon》風格的玩家。

Elden Ring 褪色者版

平台：NS2｜發售日：2026年內預定

《Elden Ring 褪色者版》是一款高難度動作角色扮演遊戲，玩家將在黑暗奇幻世界中自由探索，透過即時戰鬥、閃避與觀察敵人動作求生。本作收錄遊戲本體及大型 DLC《Shadow of the Erdtree》，內容完整、挑戰性極高，適合想一次體驗完整世界觀、並能接受高難度挑戰的玩家。