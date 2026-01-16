陳平安終極多強？ 《劍來》最恐怖20人物境界　第一名連天都怕他

近年大熱的動漫《劍來》改編自烽火戲諸侯的同名仙俠小說，由廣州雲圖動漫製作，並在 騰訊視頻獨家播出。跟《凡人修仙傳》類似的地方是：男主角陳平安是草根百姓出身的貧寒少年，因本命瓷碎裂而氣運流失，在眾多大佬的佈局中掙扎求存，不斷獲得機緣，同樣踏上凡人變神。這個故事線，其實非常符合當代中國社會年輕人的口味，因為在現實之中，年輕人都在社會底層打工，苦苦掙扎，這類「凡人都能變天龍人」的劇情，撫慰了他們不安的心靈。



視覺風格方面，《劍來》以獨特的水墨畫作為風格框架，開展打鬥場面的設計和分鏡，具備濃厚的中式美學色彩，也精準擊中「國風」大潮的口味。

《劍來》前五名戰力最強人物。（香港01 AI製圖）

《劍來》小說和動漫地位評價極高

《劍來》在當前國漫界處於頂流地位，動漫版第二季於 2025 年底開播後，僅11小時站便打破了該年度的動漫熱度紀錄（詳見下文）。在《豆瓣》的評分中，獲得8.9的高分，被許多觀眾譽為「年度最佳動漫」，是國漫標竿。

《劍來》Top 20 人物深度解析（第1-5名）

不過，由於小說原作結構宏大、伏筆很多，動畫忠於原著的敘事路線讓不少未看過小說的觀眾直呼「看不懂」，導致評價出現極端分化。因此，《香港01》特意找了熟悉中國劇集的記者，特意為大家看完縱橫中文網的原著小說，然後撰寫精華文章，為廣大讀者介紹其中核心人物，並且列出他們的境界排名，讓大家看動漫的時候，遇到不明白的地方，隨時可以看我們的文章獲得解答。這樣就能看得更流暢，更過癮了。

第1名：三教祖師（道祖、佛祖、至聖先師）—— 天地的基石

境界： 第十五境（不可知之地，言出法隨，即為「天道」本身）

【背景與重要性】在《劍來》的宏大架構中，如果說其他人在「修道」，那麼三教祖師就是「道」的本身。他們分別代表了道家（道祖）、佛家（佛祖）與儒家（至聖先師）。這三位存在是萬年前推翻舊天庭、將神靈拉下神壇的領袖。

道祖騎牛過函谷，無為而無不為，他的戰力已無法用單純的殺伐來衡量，而是對世界本源規則的絕對掌控；佛祖坐鎮西方極樂，掌中佛國能困住萬物，其慈悲與宏願支撐著因果輪迴；至聖先師則為人間定下了「禮」與「規矩」，是浩然天下的精神支柱。

【戰力分析】他們之所以排名第一，是因為在《劍來》的大部分篇幅中，他們是無敵的「天花板」。任何十四境大修士在他們面前，都如同稚童。他們的每一次出手（甚至只是意念的波動）都關乎著幾座天下的存亡。在故事後期，三教祖師為了新世界的延續，選擇「散道」，將氣運還給天地，這種自我犧牲的境界，比單純的武力更令人震撼。

【01記者 點評】對於動畫黨來說，三教祖師目前只是背景板。但必須理解的是，陳平安的一生，本質上就是在回答三教祖師留下的考卷——在這個神靈消逝、人心複雜的世界，到底該如何「講道理」？

第2名：陳平安 —— 舊天道的終結者，新世界的守夜人

境界：第十五境劍修 / 武道止境（神人擂鼓式）

【背景與重要性】陳平安，驪珠洞天泥瓶巷的孤兒，本命瓷被打碎，如同風中殘燭。但他卻是烽火戲諸侯筆下最特別的主角。他不是傳統爽文裡的天才，他的強大源於「慢」與「誠」。

從動畫中可以看到，早期的陳平安謹小慎微，每一個銅錢都要算計，這不是摳門，而是他生存的智慧。他的成長之路極其痛苦，經歷了心境的無數次破碎與重組。從武道起步，他在撼山拳中練就了一口純粹真氣；轉修劍道後，他繼承了劍氣長城老大劍仙陳清都的意志，成為最後一位「隱官」。

【戰力分析】在全書結局時，陳平安已達到了傳說中的第十五境，成為了能夠與三教祖師比肩、甚至在殺伐力上更勝一籌的存在。他不僅是劍修，更是一位講道理的「讀書人」。他用劍，是為了讓這個世界能好好聽他講道理。他的一生，串聯起了江湖、廟堂、山上、山下，證明了「凡人亦可登天」。

【關鍵事蹟】動畫S1中的陳平安還在「新手村」，但他身上已經展現出那種「知行合一」的恐怖韌性。他在老龍城頭的一劍，在劍氣長城的死守，都是未來的高光時刻。

《劍來》十五個戰力境界升級示意圖。（香港01 AI製圖）

第3名：齊靜春 —— 世間最意難平的「讀書人」

境界： 十四境（三教合一，若非自願求死，可入十五境）

【背景與重要性】「先生」二字，在《劍來》中專指齊靜春。他是文聖的得意門生，曾被視為最有希望繼承儒家道統的人。在動畫第一季中，我們看到的是一位溫文爾雅、對孩子循循善誘的私塾先生，但他的肩膀上扛著的，卻是整個驪珠洞天三千年的因果。

齊靜春的實力是深不可測的。他曾有望合道三教，一步跨入第十五境。但他為了保護洞天內的百姓（包括陳平安），不惜違抗天意，獨自承受了天道的反噬與各大勢力的圍攻。

他的死，是《劍來》開篇最震撼的事件。他用自己的性命，為陳平安鋪了一條路，也為這個世界留下了一顆「善」的種子。齊靜春雖然死得早，但他的影響力貫穿全書。陳平安的行事準則、道理邏輯，處處都有齊靜春的影子。他是讀書人的極致，是真正的君子。

【戰力分析】在驪珠洞天畫地為牢的那一刻，他一人對抗多位天君而不敗，若非心懷慈悲，他完全可以拉著所有人陪葬。他的強，在於心境的無敵。

第4名：禮聖 —— 規矩的化身，儒家戰神

境界： 十四境巔峰（戰力被公認為三教祖師之下第一人）

【背景與重要性】如果說至聖先師是儒家的「精神領袖」，那麼禮聖就是儒家的「執行長」與「守護神」。他在儒家地位極高，僅次於至聖先師。他的名字代表著浩然天下的「規矩」。

【戰力分析】禮聖的戰力在書中被多次側面描寫為「恐怖絕倫」。在三教祖師不出的年代，禮聖就是無敵的存在。他曾主持過多次跨越天下的談判，連蠻荒天下的妖祖見了他都要退避三舍。他不僅學問高深，而且極其能打。他的強大在於他制定的「禮」，能夠壓制萬法。任何不守規矩的修士，在禮聖面前都會被大道壓勝。

他雖然尚未在動畫中登場，但他是陳平安未來進入中土神洲後必須面對的最高峰之一。他對陳平安的態度複雜，既有審視也有期待。

《劍來》動畫第二季上線，連破多項紀錄：騰訊視頻站內播前預約人數達891萬，創國漫預約人數新紀錄；開播僅16分鐘站內熱度達20000，開播11小時站內熱度突破25000，打破2025年動漫熱度新紀錄。更有近十萬人參與站內評分，獲9.8高分。

第5名：白也 —— 天上劍仙三百萬，見我也須盡低眉

境界：十四境劍修（攻擊力天花板）

【背景與重要性】「白也詩無敵，劍氣近長城。」白也就是讀者心中的「詩仙」李白化身。他是浩然天下最瀟灑、最驕傲的讀書人，也是攻擊力最強的劍仙之一。

【戰力分析】白也的劍，與他的詩一樣，充滿了浪漫主義色彩與無盡的豪情。他並不屬於任何一方勢力，獨來獨往，憑藉一口佩劍「太白」，殺得妖族聞風喪膽。在扶搖洲一戰中，白也借了全天下的劍氣，一人一劍斬殺數頭十四境大妖，那一戰打得山河破碎，日月無光，被譽為《劍來》中最燃的戰鬥之一。

白也的重要性在於他代表了文人的「風骨」。誰說讀書人只能手無縛雞之力？白也用劍告訴世人，讀書人的意氣，可以斬破蒼穹。他在陳平安的心中，是劍道上的一座燈塔。